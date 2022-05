Transferticker: Ex-Schalker wird Nationaltrainer von Bochum-Flügelflitzer

Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

25. Mai: Schalkes U17-Trainer Onur Cinel wird Assistent von Ralf Rangnick

Schalkes Jugendtrainer Onur Cinel ist künftig in einer Doppelfunktion unterwegs. Neben seiner Aufgabe als U17-Chefcoach der Königsblauen gehört der 36-Jährige von nun an zum Trainerstab der österreichischen Nationalmannschaft. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Cinel beim ÖFB Teamchef Ralf Rangnick assistieren. Mehr dazu

25. Mai: „De Telegraaf“: FC Bayern vor Verpflichtung von Gravenberch

Der FC Bayern München steht nach Informationen von „De Telegraaf“ in den Niederlanden vor der Verpflichtung von Nationalspieler Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Wie die Zeitung am Mittwoch berichtete, haben sich die beiden Vereine auf einen Wechsel des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers geeinigt.

Gravenberchs Vertrag bei Ajax läuft im Sommer 2023 aus. In München soll er einen Kontrakt über angeblich fünf Jahre bekommen. Er soll den deutschen Fußball-Rekordmeister eine feste Ablösesumme von 19 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt werden. Mitteilungen der Vereine lagen zunächst nicht vor.

25. Mai: Rödinghausen holt Torwart

Der SV Rödinghausen hat mit Tiago Estevão einen neuen Torwart verpflichtet. Der hochveranlagte Torhüter kommt vom Ligakonkurrenten FC Wegberg-Beeck und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

25. Mai: Dooley zum zweiten Mal Philippinen-Coach

Der langjährige Bundesliga-Profi Thomas Dooley wird zum zweiten Mal Fußball-Nationaltrainer der Philippinen. Der 133. der FIFA-Weltrangliste gab die Verpflichtung des 61 Jahre alten US-Amerikaners am Mittwoch bekannt. Dooley ist bereits in der Qualifikation für die Asien-Meisterschaft ab dem 8. Juni in der Mongolei für die „Azkals“ im Einsatz.

Der im pfälzischen Bechhofen geborene Dooley, der 199 Bundesliga-Spiele für Homburg, Kaiserslautern, Leverkusen und Schalke bestritten hat, war in seiner ersten Amtszeit von 2014 bis 2018 Trainer der Philippinen.

Im Kader der Philippinen steht unter anderem auch Bochums Flügelflitzer Gerrit Holtmann.

25. Mai: Weißenfels nach Homberg

Der VfB Homberg hat Jesse Weißenfels verpflichtet. Der Angreifer kommt von der SSVg Velbert. Mehr dazu - hier.

25. Mai: Zweiter Neuzugang für den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Niklas Kölle läuft ab der kommenden Saison für die Zebras auf. Es handelt sich um einen 22 Jahre alten gebürtigen Wolfsburger, der ablösefrei aus der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an die Wedau wechselt. Vereinsangaben zufolge unterzeichnete Kölle einen Vertrag über zwei Jahre plus Option. Mehr dazu

25. Mai: Storck neuer Trainer in Eupen

Bernd Storck ist neuer Trainer des belgischen Erstligisten KAS Eupen. Der Klub aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens gab die Verpflichtung des 59-Jährigen am Mittwoch bekannt. Bis Saisonende hatte Storck Eupens Liga-Rivalen KRC Genk trainiert.

Der frühere Bundesliga-Profi Storck (171 Spiele für Bochum und Dortmund) war unter anderem Nationaltrainer von Kasachstan und Ungarn. Eupen hatte in der vergangenen Saison als 15. knapp den Abstieg vermieden.

25. Mai: Meppen holt Lübeck-Spieler

Der SV Meppen hat Samuel Abifade vom VfB Lübeck verpflichtet.

25. Mai: Rostock verpflichtet Leihspieler Fröde Hansa Rostock hat den Leihspieler Lukas Fröde fest verpflichtet. Der 27-Jährige, der zu Beginn der vergangenen Saison vom Ligakonkurrenten Karlsruher SC gekommen war, erhält einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt Fröde 26 Partien für Hansa und erzielte dabei zwei Tore.

25. Mai: Gladbach verlängert mit Torhüter Nicolas

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Torhüter Moritz Nicolas vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das gab der fünfmalige deutsche Meister am Mittwoch bekannt. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison an den Drittligisten Viktoria Köln ausgeliehen.

„Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns durchsetzen kann. Für seine weitere Entwicklung wäre eine erneute Ausleihe wichtig. Da kann er einem anderen guten Verein sicher helfen und selbst weitere Wettkampfpraxis sammeln“, sagte Sportdirektor Roland Virkus.

25. Mai: Fortunas U23 verabschiedet elf Spiele - fünf Zugänge fix

Neben Routinier Oliver Fink werden auch Tim Köther, Emir Kuhinja, Franz Langhoff, Tobias Müller, Can Özkan, Sebastian Papalia, Georgios Siadas, Phil Sieben, Patrick Sussek und Florian Zorn in der kommenden Saison nicht mehr für die "Zwote" von Fortuna Düsseldorf auflaufen.

Derweil konnten bisher Luis-Felipe Monteiro (Bonner SC), Maxim Schröder (Preußen Münster U19), Leon Klußmann (FC Kray), Adam Bodzek (eigene Profis) und Soufiane El-Faouzi (SC Paderborn II) verpflichtet werden.

25. Mai: Abwehrspieler Vagnoman will HSV verlassen

Beim Hamburger SV deutet sich der Abgang von Abwehrspieler Josha Vagnoman an. Nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga habe sich der 21 Jahre alte Außenverteidiger zu einem Wechsel entschieden, berichtete die „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Vagnoman wolle künftig erstklassig spielen, heißt es. HSV-Sportdirektor Michael Mutzel sei informiert. Die Ablösesumme für den bis Sommer 2024 an den HSV gebundenen U21-Nationalspieler soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Vagnoman spielt seit 2010 für den Verein. Für die Profis absolvierte er 73 Pflichtspiele und erzielte fünf Tore. In dieser Saison kam er wegen einer langwierigen Verletzung nur zu 17 Einsätzen.

25. Mai: Saarbrücken holt Biada aus Sandhausen

Der 1. FC Saarbrücken verpflichtet zur neuen Saison Offensivspieler Julius Biada. Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen, für den er in der abgelaufenen Saison nur 32 Einsatzminuten bestritten hatte. Biada erhält einen Vertrag bis 2024.

25. Mai: FC St. Pauli verlängert Verträge mit Co-Trainern

Der FC St. Pauli hat die Verträge mit den Co-Trainern Loïc Favé und Fabian Hürzeler verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zur Vertragslaufzeit wurde wie immer keine Angabe gemacht.

Das Trainer-Duo ist seit Sommer 2020 gemeinsam mit Chefcoach Timo Schultz bei der Profimannschaft des FC St. Pauli tätig. Sie seien „eng in alle Abläufe rund um das Profiteam eingebunden und sind darüber hinaus für die individuelle Arbeit mit den Spielern verantwortlich“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Die Hamburger waren in der gerade beendeten Saison lange auf Aufstiegskurs, konnten das Spielniveau in der entscheidenden Phase aber nicht halten und schlossen das Spieljahr nur auf Platz fünf ab.

25. Mai: SSVg Velbert verstärkt U23-Mannschaft

Maximilian Eisenbach, Kapitän des Cronenberger SC, wechselt zur U23-Mannschaft der SSVg Velbert.

25. Mai: Cronenberg bindet zwei U19-Spieler

Muhammed Kahramann und Nils Bach aus der eigenen U19 werden die erste Mannschaft des Cronenberger SC in der kommenden Saison verstärken.

24. Mai: Erkenschwick holt Oberliga-Kapitän

Die SpVgg. Erkenschwick hat Nico Pulver verpflichtet. Der 24 Jahre alte Linksverteidiger war zueltzt Kapitän beim TuS Haltern. Er wurde beim VfL Bochum ausgebildet und läuft von nun an für den Westfalenligisten auf.

24. Mai: VfB Homberg verpflichtet siebten Neuen

Der VfB Homberg hat den siebten Neuzugang für die nächste Saison vermeldet. Kaito Nakamikawa wechselt zu den Duisburgern, die nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Oberliga Niederrhein antreten werden. Der 21-jährige Rechtsverteidiger wurde in Japan geboren und kommt vom TuS Haltern.

24. Mai: Entscheidung steht wohl - Lotka zum BVB

Wechselt Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund - oder doch nicht? Die Frage stand zuletzt im Raum, nachdem die Berliner den Torhüter trotz seines eigentlich schon feststehenden Abschiedes plötzlich doch behalten wollten. Doch nun haben sich beide Vereine offenbar geeinigt. Wie transfermarkt.de und der Kicker berichten, läuft Lotka in der kommenden Saison für den BVB auf. Hertha möchte den Transfer nicht weiter anfechten. Mehr dazu

24. Mai: Premier League stimmt Chelsea-Verkauf zu

Der Verkauf des englischen Topklubs FC Chelsea an eine Investorengruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly rückt immer näher. Nun stimmte die Premier League dem milliardenschweren Deal zu. Allerdings steht noch die Genehmigung der britischen Regierung aus. Der Verein des deutschen Trainers Thomas Tuchel hatte sich zuletzt mit den Investoren auf einen Kaufpreis in Höhe von 4,25 Milliarden Pfund (rund 5 Milliarden Euro) geeinigt. Großbritannien hatte wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Vermögenswerte des bisherigen Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch eingefroren - darunter auch den Champions-League-Sieger. Die Regierung will beim Verkauf sicherstellen, dass der russische Oligarch nicht persönlich profitiert.

24. Mai: Vertragsverlängerung und neuer Nachwuchs-Chef für Aachen

Alemannia Aachen stellt dieser Tage die Weichen für die Zukunft. Ein Mittelfeldmann verlängert, zudem wurde der neue Leiter des Nachwuchszentrums vorgestellt. Mehr dazu

24. Mai: Elfter KFC-Zugang ist ein Torwart-Talent von Viktoria Köln

Eng getaktet verkündet der KFC Uerdingen dieser Tage Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Am Dienstag gab der Klub bereits den elften Zugang für den Neustart in der Oberliga Niederrhein bekannt. Es handelt sich um Mika Rudnick, ein 19 Jahre alter Nachwuchstorhüter, der von Viktoria Köln nach Krefeld wechselt. Mehr dazu

24. Mai: Hertha-Präsident Gegenbauer erklärt Rücktritt

Einen Tag nach der geglückten Rettung in der Relegation ist Präsident Werner Gegenbauer bei Hertha BSC zurückgetreten. Nachdem der Fußball-Bundesligist am Dienstag zunächst noch entsprechenden Meldungen widersprochen hatte, teilte Gegenbauer dann am Abend seinen Schritt mit.

Es gebe Momente für Neuanfänge, erklärte er darin. „Und ich denke und spüre, dass heute ein solcher Moment gekommen ist. Mit meinem Entschluss möchte ich einen Neuanfang für die Zukunft von Hertha BSC einleiten“, schrieb Gegenbauer. Der 71-Jährige hatte Hertha BSC seit 2008 geführt und stand in der Vergangenheit massiv in der Kritik.

24. Mai: MSV-Talent wechselt zum SV Straelen

Nach einer Saison in der U19 des MSV Duisburg verlässt Ken Mata die Zebras wieder. Das 18 Jahre alte Offensivtalent wechselt zur neuen Saison zum SV Straelen in die Regionalliga West. Das teilte der frisch gekürte Niederrheinpokalsieger am Dienstag mit. Für Mata ist der SVS die erste Station im Seniorenfußball. Mehr dazu

24. Mai: BVB wirft angeblich Auge auf Bundesliga-Stürmer

Auf der Suche nach einem Nachfolger von Erling Haaland ist Borussia Dortmund laut einem Bericht der Bild-Zeitung an Sasa Kalajdzic interessiert. Der Torjäger wurde zuletzt auch mit Bayern München in Verbindung gebracht, Gespräche sollen stattgefunden haben. Bild zufolge würde der 24-Jährige aber lieber zum Revierklub wechseln.

24. Mai: Breitenreiter wird neuer Hoffenheim-Trainer

Andre Breitenreiter wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 48-Jährige beerbt Sebastian Hoeneß, von dem sich die Kraichgauer in der vergangenen Woche getrennt hatten. Breitenreiter hat bis Juni 2024 beim Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp unterschrieben.

Die TSG löste Breitenreiter für angeblich rund 300.000 Euro aus seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag beim FC Zürich aus. Den Hauptstadtklub hatte der Coach in der abgelaufenen Saison überraschend zur Meisterschaft in der Schweiz geführt. In der Bundesliga stand Breitenreiter bisher beim SC Paderborn, Schalke 04 und Hannover 96 an der Seitenlinie.

24. Mai: SV Meppen holt Offensivspieler Abifade aus Lübeck

Fußball-Drittligist SV Meppen hat den ehemaligen Braunschweiger Samuel Abifade vom Regionalligisten VfB Lübeck verpflichtet. Nach Angaben der Emsländer erhielt der 22 Jahre alte Offensivspieler einen Zweijahresvertrag. „Samuel ist ein sehr schneller Spieler, ein guter, variabler Linksfuß und ein erstklassiger Vorbereiter. Er passt damit perfekt in unser Anforderungsprofil“, sagte Sportvorstand Heiner Beckmann. Abifade wurde im Nachwuchsbereich von Eintracht Braunschweig ausgebildet und wechselte über die Regionalliga-Clubs Lupo-Martini Wolfsburg und VfL Wolfsburg II im vergangenen Sommer zum VfB Lübeck.

24. Mai: Holstein Kiel verpflichtet Kölner Stürmer Obuz auf Leihbasis

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht Stürmer Marvin Obuz vom Bundesligisten 1. FC Köln aus. Wie die Norddeutschen am Dienstag mitteilten, erhält der 20 Jahre alte Linksaußen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Insgesamt bestritt Obuz 25 Partien für die Junioren-Nationalmannschaften des DFB, davon in der abgelaufenen Saison sieben Spiele für die U20.

„Marvin Obuz hat beim 1. FC Köln eine gute Ausbildung genossen“, KSV-Sportchef Uwe Stöver über den talentierten Leihspieler. Und fügte hinzu: „Nun hat er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und sich in der 2. Liga durchzusetzen.

24. Mai: Hertha BSC will Magath-Nachfolger bald präsentieren

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will den Nachfolger von Trainer Felix Magath in Kürze bekannt geben. „Ich bin sehr, sehr weit in den Gesprächen. Da kann man sicher sein, dass man in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren kann“, sagte Bobic bei einer Medienrunde am Dienstag. Am Tag zuvor hatte Hertha durch ein 2:0 (1:0) im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV die Klasse gehalten.

Unter anderem der Ex-Mainzer Sandro Schwarz (43/Dynamo Moskau) und Adi Hütter (52/zuletzt Gladbach) werden als Kandidaten gehandelt. Magath zu halten, sei laut Bobic „nie ein Thema“ gewesen. Der 68-Jährige hatte Hertha zum 27. Spieltag in höchster Abstiegsnot auf Rang 17 übernommen, nachdem seine Vorgänger Pal Dardai und Tayfun Korkut an der Aufgabe gescheitert waren.

24. Mai: Sandhausen verlängert mit Ersatzkeeper Rehnen

Der SV Sandhausen setzt weiter auf Ersatztorwart Nikolai Rehnen. Wie der Verein mitteilte, verlängerte der 25-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Rehnen war im September 2021 als vereinsloser Keeper zu den Kurpfälzern gewechselt, seit Februar fällt er mit einer Meniskusverletzung aus. Als Vertreter von Patrick Drewes durfte der ehemalige U20-Nationalspieler ein Saisonspiel bestreiten.

24. Mai: Aufsteiger 1. FC Magdeburg verlängert mit Bell Bell

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Leon Bell Bell verlängert. „Leon ist ein Spieler, der sehr viel Entwicklungspotenzial hat und variabel einsetzbar ist. Wir freuen uns, dass er mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga macht“, sagte Sportchef Otmar Schork in einer Pressemitteilung des Vereins am Dienstag. Angaben zur Lauflänge des neuen Kontraktes machte der Verein wie üblich nicht.

Der 25 Jahre alte Verteidiger kam am im Sommer 2019 zum FCM und absolvierte seitdem 68 Drittligaspiele. Der in Hanau geborene Bell Bell spielte während seiner Nachwuchszeit unter anderem bei Eintracht Frankfurt, dem SV Darmstadt 98 sowie dem 1. FC Kaiserslautern. Über den 1. FC Kaiserslautern II, FSV Frankfurt und den FSV Mainz 05 II kam der flexible Defensivspieler nach Magdeburg. „Leon ist auf der linken Seite variabel einsetzbar, besticht durch eine gute Physis sowie seinen Tordrang auf der Seite“, sagte Cheftrainer Christian Titz.

24. Mai: FC Augsburg verpflichtet Maier fest von Hertha BSC - Vertrag bis 2025

Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Arne Maier von Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC langfristig verpflichtet. Der bislang von den Berlinern nur ausgeliehene 23-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025. Wie der Bundesligist aus der Fuggerstadt am Dienstag mitteilte, enthält die Vereinbarung eine Option auf eine weitere Saison. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

24. Mai: Frankfurt bindet Ersatztorwart Ramaj bis 2027

Eintracht Frankfurt plant für die Zukunft langfristig mit Junioren-Nationaltorwart Diant Ramaj. Wie die Hessen mitteilten, verlängerte der 20-Jährige seinen ohnehin noch zwei Jahre laufenden Vertrag vorzeitig bis 2027. Der gebürtige Stuttgarter gilt als große Zukunftshoffnung und könnte eines Tages möglicherweise die 31 Jahre alte Nummer eins Kevin Trapp beerben.

Ramaj war im Sommer 2021 vom 1. FC Heidenheim an den Main gewechselt, wegen einer Verletzung Trapps kam er im Januar zu seiner Bundesliga-Premiere. Für die deutsche U20-Nationalmannschaft absolvierte er drei Partien, im Finale der Europa League fehlte die eigentliche Nummer zwei wegen einer Meniskus-Operation im Kader.

24. Mai: 11. Neuzugang für den KFC Uerdingen

Wie die Krefelder bekanntgaben, hat Mika Rudnick einen Vertrag an der Grotenburg unterschrieben. Der 19-jährige Torwart spielte zuletzt für die U19-Bundesligamannschaft des Drittligisten FC Viktoria Köln. "Mika Rudnick ist ein sehr junges und vielversprechendes Talent auf der Torwartposition. Er hat sehr viel Potential", freut sich KFC-Präsident Damien Raths über die Verpflichtung.

24. Mai: Verl verliert nach Berlinski auch Rabihic

Kasim Rabihic wechselt vom SC Verl zum 1. FC Saarbrücken. Hier die Details.

24. Mai: SV Meppen holt Verstärkung aus der Regionalliga.

Der SV Meppen, der erst am Montag Trainer Rico Schmitt beurlaubte, gab am Dienstag nach Lukas Mazagg (Wacker Burghausen) mit David Vogt die zweite Verpflichtung für die kommende Saison bekannt. Hier die Details.

24. Mai: Essome nach Katernberg

Som Essome wechselt von der SG Schönebeck zu DJK Sportfreunde Katernberg.

24. Mai: Niko Kovac wird Trainer des VfL Wolfsburg

Niko Kovac erhält beim VfL Wolfsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Hier lesen Sie alle Details.

24. Mai: 22 Spieler verlassen den KFC Uerdingen

Die Abgänge in der Übersicht: Marco Cirillo (SV Straelen), Justin Ospelt, Jovan Jovic, Timo Meißner, Jesse Sierck, Erdinc Karakas, Miran Agirbas, Tim Brdaric, Pepijn Schlösser, Jason Prodanovic, Luca Jensen, Shawn Jeroch, Noe Baba, Jonathan Canto, Fabio Minino, Daniel Tumbas, Marcel Kretschmer, Justin Neiß, Ji-hwan Yun, Charles Atsina, Chrysanth Mallek, Abdul Fesenmeyer (alle Ziel unbekannt).

24. Mai: Hendrik Bonmann wechselt nach Österreich

Der gebürtige Essener Hendrik Bonmann hat einen neuen Verein gefunden. Der Torhüter wird in der kommenden Saison für den Wolfsberger AC spielen. Hier die Details zum Transfer.

23. Mai: Alexander Frei übernimmt Basel

Der FC Basel hat den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Alexander Frei als neuen Trainer verpflichtet. Hier die Infos zur Verpflichtung.

23. Mai: Profivertrag für Heidenheim-Eigengewächs Qenaj

Der 1. FC Heidenheim hat Eigengewächs Elidon Qenaj mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer wurde bis Sommer 2023 an den FCH gebunden. In der abgelaufenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga kam Qenaj in 16 Spielen auf fünf Tore und acht Vorlagen. Für das Zweitliga-Team von Trainer Frank Schmidt kann der 1,95 m große Offensivspieler noch keinen Einsatz vorweisen.

23. Mai: Runjaic wird Legia-Coach

Kosta Runjaic, ehemals MSV Duisburg, wird neuer Trainer von Legia Warschau. Hier die Details.

23. Mai: Ahlen holt Özkara zurück

Cihan Özkara kehrt nach elf Jahren zu Rot Weiss Ahlen zurück. Hier die Details.

23. Mai: Nächster Zugang für den KFC Uerdingen

Der KFC hat Maxmilian Funk vom SV Straelen verpflichtet. Hier die Details zum Wechsel.

23. Mai: Neun Spieler-Abgänge beim SV Rödinghausen

Der frischgebackene Westfalenpokal-Sieger gab am Montag elf Abgänge - inklusive Veränderungen im Trainer-Team bekannt. Hier lesen Sie alle Details.

23. Mai: SGS holt Verstärkung aus Saarbrücken

Mit 27 Jahren ist Aline Allmann im besten Fußballalter und ab der neuen Saison fester Bestandteil der SGS Essen. Sie kommt vom 1. FC Saarbrücken an die Essener Ardelhütte.

23. Mai: ETB SW Essen hat neuen Torhüter verpflichtet

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den nächsten Zugang für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein präsentiert. Mit Alexander Golz wechselt ein neuer Torhüter an den Uhlenkrug. Er kommt vom Ligakonkurrenten SF Niederwenigern und ist beim ETB kein Unbekannter. Mehr dazu

23. Mai: Kapitän verlässt den WSV

Kapitän Felix Backszat verlässt den Regionalligisten Wuppertaler SV. In 41 Einsätzen erzielte der Mittelfeldspieler sieben Tore und bereitete fünf Tore vor.

23. Mai: Edin Terzic ist wieder BVB-Chefcoach

Nach der Trennung von Marco Rose ist der neue Chefcoach von Borussia Dortmund fix. Edin Terzic kehrt zurück auf die Trainerbank des BVB. Mehr dazu

23. Mai: Diese Bundesliga-Transfer sind bereits amtlich

Hier gibt es die Übersicht zu den Transferaktivitäten aller Erstligisten.

23. Mai: Nächster Abgang bei Preußen Münster

Über seinen bevorstehenden Wechsel hatten Medien bereits vor einigen Tagen berichtet, seit Montag ist der Abschied amtlich: Marvin Thiel wird nicht mehr für Preußen Münster auflaufen. Der 27-Jährige verlässt den Regionalliga-Vize in Richtung VfB Lübeck - von dem Klub war er erst im vergangenen Sommer zum SCP gewechselt.

23. Mai: Senß verlässt SGS Essen

Elisa Senß wechselt innerhalb der Frauen-Bundesliga von der SGS Richtung Bayer Leverkusen.

23. Mai: SC Paderborn holt Abwehrspieler Müller aus Magdeburg

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Tobias Müller von Aufsteiger 1. FC Magdeburg verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt zur kommenden Saison ablösefrei nach Ost-Westfalen, wie der SCP am Montag mitteilte. In der vergangenen Saison absolvierte Müller 29 Drittliga-Spiele und erzielte dabei zwei Tore.

23. Mai: FC Bayern: Vertrag mit Neuer bis 2024 verlängert

Bayern München hat nach monatelangen Diskussionen den 2023 auslaufenden Vertrag mit Kapitän Manuel Neuer um ein weiteres Jahr verlängert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat damit nach Thomas Müller den zweiten Führungsspieler längerfristig an sich gebunden.

23. Mai: Viktoria Köln verabschiedet sechs Spieler

Mit Dario de Vita, Maximilian Rossmann, Moritz Nicolas, Timmy Thiele, Alexander Höck und Kai Klefisch hat der Drittligist Viktoria Köln sechs Spieler verabschiedet.

23. Mai: BVB holt Özcan aus Köln

Borussia Dortmund verzeichnet nach Niklas Süle (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Karim Adeyemi (RB Salzburg) den vierten Neuzugang für die Spielzeit 2022/23. Vom 1. FC Köln wechselt der Salih Özcan zum BVB. Özcan unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag.

23. Mai: Bleibt Locadia doch beim VfL Bochum?

Falls Sebastian Polter zu Eintracht Frankfurt wechselt, könnte sich die Tür für einen Verbleib von Jürgen Locadia beim VfL Bochum wieder öffnen. Wie die WAZ berichtet, will der Revierklub einen dritten Stürmer neben Neuzugang Philipp Hofmann und Simon Zoller im Kader haben. Laut der WAZ haben Gespräche zwischen Verein und Locadia bereits stattgefunden.

23. Mai: Bietet Schalke für einen St. Paulianer?

Der FC Schalke 04 hat der Bild-Zeitung zufolge ein Angebot für Leart Paqarada vom FC St. Pauli abgegeben. Der Linksverteidiger hat eine starke Saison für die Hamburger gespielt. Allerdings stehen mit Thomas Ouwejan und Karim Calhanoglu bereits zwei Profis für die linke Abwehrseite im S04-Kader. Die Königsblauen bieten laut Bild mehr als eine Million Euro für den 27 Jahre alten Paqarada.

22. Mai: Stoppelkamp bleibt beim MSV

Moritz Stoppelkamp bleibt beim MSV Duisburg. Der 35-Jährige spielt mindestens noch ein Jahr bei den Profis, soll danach in die Vereinsarbeit eingebunden werden.

22. Mai: Neuer Trainer in Lotte vorgestellt

Die Sportfreunde Lotte haben nach dem Abstieg in die Oberliga einen neuen Trainer gefunden. Heiner Backhaus übernimmt die Aufgabe. Mehr dazu.

22. Mai: Drittliga-Trainer ein Kandidat auf Schalke?

Der Trainerposten auf Schalke ist nach dem Aufstieg noch vakant. Die Badische Zeitung berichtet, dass S04 ein Auge auf Thomas Stamm geworfen haben soll. Es handelt sich um den Trainer der Drittliga-Reserve des SC Freiburg. Stamm soll auch bei den Young Boys Bern auf dem Zettel stehen.

22. Mai: Salihamidzic attackiert Lewandowski-Berater

Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Bayern München hat im anhaltenden Wechseltheater um Robert Lewandowski den Agenten des Weltfußballers attackiert. „Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, schon das ganze Jahr. Das ist einfach nicht sauber“, sagte Salihamidzic im Sport1-Doppelpass über Pini Zahavi, den Ehrenpräsident Uli Hoeneß einst „Piranha“ genannt hatte.

22. Mai: VfL Osnabrück verpflichtet Mittelfeldspieler Wulff

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat bereits den dritten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Der Mittelfeldspieler Jannes Wulff wechselt vom hessischen Regionalliga-Club TSV Steinbach Haiger zu den Niedersachsen. Der 22-Jährige war zuvor bereits für die SV Drochtersen/Assel in der Regionalliga Nord aktiv.

22. Mai: Coup für die SpVg Schonnebeck

Die SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein bastelt bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Nach RevierSport-Informationen hat die SpVg Schonnebeck nun den nächsten Transfercoup in Bezug auf die kommende Saison gelandet. Genau wie Thorben Kern - der beim 3:3 am vergangenen Spieltag gegen Velbert sein Debüt gab - kommt auch der nächste Neue vom Stadtrivalen FC Kray. Niemand geringeres als Mannschaftskapitän Kevin Kehrmann wird in der kommenden Saison für die Schwalben auflaufen. Mehr dazu

22. Mai: PSG entlässt Sportdirektor Leonardo

Der französische Fußballmeister Paris St. Germain hat Sportdirektor Leonardo entlassen. Das berichten verschiedene Medien, darunter die Nachrichtenagentur AFP. Der frühere brasilianische Nationalspieler, der selbst für PSG und den AC Mailand spielte, war von 2011 bis 2013 und seit 2019 für die Zusammenstellung des Pariser Starensembles zuständig. Auf den erhofften Champions-League-Titel wartet der Klub allerdings noch immer.

Leonardos Entlassung erfolgte offenbar nur wenige Stunden nach dem letzten Ligaspiel gegen den FC Metz (5:0) und der vieldiskutierten Vertragsverlängerung mit Stürmerstar Kylian Mbappe.

21. Mai: Barça-Trainer Xavi bestätigt Interesse an Lewandowski

Ein Geheimnis war das Interesse des FC Barcelona an Bayernstar Robert Lewandowski schon lange nicht mehr, jetzt hat Trainer Xavi Hernández es auch offiziell bestätigt. „Lewandowski ist eine Option, die wir in Erwägung ziehen“, sagte er am Samstag vor Journalisten. Lewandowski habe ja den Wunsch geäußert, die Bayern zu verlassen, betonte der Katalane. Aber es werde sicher schwierig werden, räumte er ein.

Lewandowski könnte schlicht zu teuer für den finanziellen angeschlagenen FC Barcelona sein. Und Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat gerade erst wieder einen sofortigen Abschied des Polen vom Rekordmeister ausgeschlossen. „Diese Frage stellt sich nicht. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023, und den wird er erfüllen“, sagte er der „Welt am Sonntag“.

21. Mai: SV Straelen holt RWO-Stürmer

Maurice Bank wechselt von der U19 von Rot-Weiß Oberhausen zum SV Straelen. Hier lesen Sie alle Details zum Transfer.