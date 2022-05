SV Straelen: Neuer Stürmer! 15-Tore-Mann kommt aus Essen

Der SV Straelen bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Saison 2022/2023. Am Montagabend stellte der amtierende Niederrheinpokal-Sieger zwei Neue vor.

Der SV Straelen konnte am Montagabend die Kaderspieler 18 und 19 unter Dach und Fach bringen. Sportchef Rudi Zedi präsentierte zwei weitere Zugänge.

Mit Benjamin Maria schließt sich ein Offensivspieler aus der holländischen 3. Liga dem SV Straelen an. Er kommt von Achilles '29. "Benjamin kann beide Außen bespielen, ist sehr schnell, 20 Jahre alt und aktueller Nationalspieler von Aruba. Wir freuen uns auf ihn", sagt Zedi gegenüber RevierSport.

Zugänge: Julian Meier (VfB Homberg), Hassine Refai (ETB SW Essen), Nils da Costa Pereira (ASC 09 Dortmund), Leonel Brodersen (Eintracht Trier), Erick Noriega (zuletzt ohne Klub), Marco Cirillo (KFC Uerdingen), Gianluca Cirillo (Cronenberger SC), Maurice Bank (RWO U19), Benjamin Maria (Achilles '29), Marcello Romano (ETB SW Essen). Abgänge: Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide Rot-Weiß Oberhausen), Vedran Berich, Robin Udegbe (beide KFC Uerdingen), Tobias Peitz (Wuppertaler SV), Maximilian Funk (KFC Uerdingen)

Und auch auf diese Offensivkraft freuen sich die Verantwortlichen an der Straelener Römerstraße: Mit Marcello Romano kommt ein echter Oberliga-Knipser nach Straelen. In 31 Spielen netzte er 15 Mal für den ETB Schwarz-Weiß ein. Zedi sagt zu der 21-jährigen Verstärkung vom Essener Uhlenkrug: "Marcello hat eine gute Ausbildung bei Borussia Mönchengladbach genossen und 15 Tore erzielt und das vorrangig auf der Position des Zehners. Er ist mit 21 Jahren noch sehr jung, sicherlich auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung."