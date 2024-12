Jetzt ist es offiziell! Der 1. FC Köln hat einen neuen Mann für die defensiven Außenbahnen an Bord. Er kommt aus Österreich.

Jusuf Gazibegovic wird ab 1. Januar 2025 für den 1. FC Köln auflaufen. Der Außenverteidiger, der rechts wie links eingesetzt werden kann, kommt von Sturm Graz zu den Geißböcken.

Damit zieht der Nationalspieler Bosnien und Herzegowinas die zweite Liga mit den Kölnern noch mindestens zwei Champions-League-Spielen mit Sturm Graz vor.

"Jusuf kommt aus dem laufenden Spielbetrieb zu uns – war in Graz bis zuletzt unumstrittener Stammspieler auf der Außenverteidigerposition. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten. Für sein junges Alter bringt Jusuf auf nationaler wie internationaler Ebene bereits reichlich Erfahrung mit. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnet ihn vor allem eine starke Mentalität aus. Er ist ein Typ, der niemals aufgibt, und hat die große Ambition, den FC dabei zu unterstützen, schnellstmöglich in die Bundesliga zurückzukehren", sagte Köln-Geschäftsführer Christian Keller.

Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger Gazibegovic war absolute Stammkraft bei Sturm Graz, wo er bis zu seinem Wechsel auch nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Er durfte fünfmal in der Champions League und 14-mal in der Liga (ein Tor, eine Vorlage) ran.

Dementsprechend bedauern die Grazer, hier in Person von Sport-Geschäftsführer Michael Parensen, den Abgang: "Jusuf Gazibegovic kam mit dem Wunsch eines sofortigen Transfers auf uns zu – diesem sind wir nun nachkommen, obwohl es uns natürlich nicht leichtfällt, einen solch wichtigen Spieler in der aktuellen Situation gehen zu lassen."

Und weiter: "Jusuf ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Spieler beim SK Sturm entwickeln können. Er kam aus der zweiten österreichischen Liga nach Graz und geht nun als Meister, zweifacher Cupsieger und Champions League-Spieler, außerdem hat sich hier zum Teamspieler Bosniens entwickelt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und bedanken uns für seinen langjährigen Einsatz für den SK Sturm."

Auch der Verteidiger selbst meldete sich noch zu Wort: "Meine Zeit in Graz war unglaublich und wird für immer in meinem Herzen bleiben. Ich bekam hier als junger Spieler das Vertrauen, durfte mich Schritt für Schritt zum Stammspieler, Nationalspieler meines Landes und am Ende zum Champions League-Spieler entwickeln. Diese vier Jahre, gekrönt mit den beiden Cuptiteln, der Meisterschaft und zuletzt dem ersten Sieg in der Champions League waren eine unglaubliche Reise. Danke an meine Mitspieler, alle im Verein und die großartigen Fans – danke, Schwoaze", sagte Gazibegovic zum Abschied.