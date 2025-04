Regionalliga West mit den Sportfreunden Siegen? Für einen Innenverteidiger, der in der Krönchenstadt schon eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat, hört sich das offenbar sehr gut an.

Die Sportfreunde Siegen marschieren in Richtung Regionalliga West. Der Sekt darf, bei sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Westfalia Rhynern und einem zusätzlichen Spiel in der Hinterhand, zumindest schon einmal kaltgestellt werden.

Mitfeiern wird dann sicherlich auch Jubes Ticha. Denn der 21 Jahre alte Innenverteidiger hat seinen Vertrag in der Krönchenstadt bis Sommer 2026 verlängert und wäre bei einer möglichen Regionalliga-Rückkehr mit an Bord.

"Wir haben früh das Gespräch mit Jubes gesucht und waren seit Oktober in einem guten Austausch", sagte Siegens Geschäftsführer Matthias Georg. "Natürlich gab es viele interessierte Vereine. Jubes erkennt aber, was hier entsteht. Entsprechend sind wir sehr froh, dass er sich früh für uns entschieden hat und nächstes Jahr mit uns angreifen möchte."

Sein Trainer Thorsten Nehrbauer lobte die Entwicklung des 21-Jährigen, die er schon bis jetzt genommen hat: "Ich bin überglücklich, dass Jubes bei uns bleibt. Als ich kam, war er weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. Ich habe sein großes Potenzial aber sofort erkannt. Wir sind froh, dass wir einen solchen Spieler – der noch jung ist und auch noch viel zu lernen hat, aber sehr wiss- und lernbegierig ist – weiter in unseren Reihen haben können. Er ist spielerisch und menschlich ein klasse Typ."

Auch Ticha selbst sieht in Siegen noch eine Menge Potenzial für sich, wie er sagte. "Ich fühle mich sehr wohl in Siegen und habe mich hier eingelebt. Mir wird hier eine gute Perspektive aufgezeigt, nachdem ich mich auf einer Basis des Vertrauens hier entwickeln durfte."

Derweil hat der 1. FC Gievenbeck zwar nichts mit den Aufstiegsplätzen zu tun, spielt als Tabellenfünfter aber auch eine sehr starke Runde. Benedikt Fallbrock und David Isaak wollen diesen Weg weiter mitgehen und haben ihre Verträge beim 1. FCG verlängert.

"David kommt aus Gievenbeck, hat bei uns alle Jugendteams durchlaufen und sich in seinem zweiten Herrenjahr zur festen Größe entwickelt. Er lebt für den Sport und den Verein. Bene ist ein talentierter Kicker aus Münster, der über die U19 von Preußen den Weg im Sommer zu uns gefunden hat. Auch er hat sich stark entwickelt und sich in die Mannschaft reingebissen. Wir freuen uns sehr, beide weiterhin an uns zu binden", freute sich Jens Truckenbrod, Sportlicher Leiter der Gievenbecker.