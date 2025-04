Der Sportclub Verl muss sich für die nächste Saison 2025/2026 einen neuen Cheftrainer suchen. So ist der Stand.

Der Sportclub Verl wird in der Saison 2025/2026 im sechsten Jahr in Folge in der 3. Liga spielen - oder in dieser Serie eventuell noch in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Gehen wir mal vom Drittliga-Verbleib zur neuen Spielzeit aus: dann wird der vierte Coach binnen sechs Spielzeiten übernehmen. Denn nach Guerino Capretti, der Verl nach erfolgreicher Arbeit Richtung Dynamo Dresden verließ, Michel Kniat, der nach rund 18 Monaten an der Poststraße zu Arminia Bielefeld wechselte, geht nun nach zwei Spielzeiten auch Alexander Ende (Ziel unbekannt).

"Das ist eine Situation, die wir kennen. Ich bin weder sauer, enttäuscht oder sonst etwas. Das ist das Geschäft und wir sind auf diese Dinge vorbereitet", sagt Sebastian Lange gegenüber RevierSport.

Der 37-Jährige ist seit dem 1. Juli 2019 für die Kaderplanung der Verler verantwortlich. Zunächst als Sportchef und seit dem 1. Januar 2025 als Sportvorstand. Lange bewies sowohl in der Spielerauswahl als auch der Trainersuche bis dato stets ein glückliches Händchen. "Das hoffe ich doch jetzt auch", sagt Lange mit einem Augenzwinkern. "Im Ernst: Wir sind in einer Situation, in der wir keinen Druck haben. Der Klassenerhalt ist sicher. Vielleicht geht noch etwas nach oben. Wir können in Ruhe die neue Saison vorbereiten und auch einen neuen Trainer suchen."

Unsere Trainer-Philosophie sieht so aus, dass wir einem talentierten Mann eine Chance im Profifußball geben möchten. Das soll auch so bleiben Sebastian Lange

Nach der Bekanntgabe der Ende-Trennung zum Saisonende explodierte förmlich das Telefon von Lange. "Viele Nummern kannte ich gar nicht, auf viele Vorschläge hatte ich noch gar keine Zeit zu reagieren oder zu antworten. Wir haben für uns erst einmal eine Liste erstellt. Auf dieser stehen um die zehn Namen drauf. Jetzt geht es in die Termine. Bis der Nachfolger für Alexander Ende gefunden ist, könnte es noch ein wenig dauern", verrät Lange.

Das Beuteschema bleibt aber dasselbe wie bei Capretti, Kniat oder Ende - heißt: ein relativ unbekannter Name im Profifußball, der den Fußball-Westen aus dem Effeff kennt und im Bestfall sogar den SC Verl sehr gut einschätzen kann. Denn Capretti und Ende spielten an der Poststraße, Kniat kannte Lange aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn. "Unsere Trainer-Philosophie sieht so aus, dass wir einem talentierten Mann eine Chance im Profifußball geben möchten. Das soll auch so bleiben", betont Lange. Sein Zusatz: "Das ist zumindest unser Wunsch. Aber, dass sich dieser auch erfüllt, ist in diesem Geschäft nie garantiert."

Die ersten Namen kursieren natürlich schon. Die A-Lizenzinhaber Julian Hesse (FC Gütersloh) und Fabian Lübbers (Sportfreunde Lotte) wurden schon genannt.

Lange: "Julian war U21-Trainer in Verl und ist ein sehr talentierter Trainer. Fabian kenne ich aus Paderborn und wir treffen uns immer wieder mal. Aber beide verfügen aktuell über die A-Lizenz, die für die 3. Liga nicht ausreicht. Sie sind aktuell für den SC Verl gar nicht verfügbar."

Es läuft alles darauf hinaus, dass der SC Verl wieder jemanden aus der NRW-Umgebung holen wird, dem die Poststraße keine Unbekannte ist.

Nach RevierSport-Informationen soll auch ein Bayer, nämlich Tobias Strobl (FC Augsburg II), zur "long-list" des SC Verl gehören. Zu diesem Namen wollte sich Lange nicht äußern. Zumindest ist Strobl im Besitz der Fußballlehrer-Lizenz.