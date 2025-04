Durch die vielen Probleme in der Regionalliga haben auch wir etwas gelernt. Man kann in der Regionalliga auch kurz vor dem Ende der Saison noch Spieler verpflichten.

Chaos in der Regionalliga West. Türkspor Dortmund hat seine Mannschaft schon abgemeldet. Beim KFC Uerdingen und dem 1. FC Düren wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Während der KFC Uerdingen mittlerweile offiziell mitteilte, vorerst am Spielbetrieb teilzunehmen, hat dies auch der 1. FC Düren getan.

Mit einem Unterschied: Die Krefelder haben noch den ganzen Kader zur Verfügung, beim 1. FC Düren haben mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens alle Spieler gekündigt.

Daher hat man derzeit nur die U23 (Landesliga) und die U19 zur Auswahl, um an den Wochenenden eine Mannschaft zu stellen. So wird am Samstag (14 Uhr) beim Wuppertaler SV eine U23-Elf beim WSV antreten.

Eine Woche später steht der Heimspiel-Knaller gegen den MSV an. Und hier haben die Dürener einen neuen Plan. Vertragslose Spieler sollen kommen. Diese werden von einem Fußball-Influencer bei einem Mini-Sichtungslehrgang am Dienstag (8. April) in NRW rekrutiert - RS berichtete.

Diese vertragslosen Spieler sollen die Möglichkeit nutzen, sich über Düren wieder ins Gespräch zu bringen. Jetzt stellt sich nur die Frage: Darf man das überhaupt? Denn eigentlich endet die Wintertransferperiode Ende Januar.

Und wir sind ehrlich: Wir waren uns nicht sicher, es gab viele Rückfragen, weil dieses Thema einfach bisher nicht vorkam - niemand wusste genau, darf man jetzt noch Zugänge verpflichten oder nicht.

Und auch die Spielordnung vom Verband ist hier nicht eindeutig. Wir fragten daher beim Verband nach und bekamen diese Antwort: "Theoretisch ist es noch möglich, eine Spielberechtigung zu erhalten. Das ist allerdings nicht pauschal zu beantworten, da jeder Spielberechtigungsantrag individuell geprüft werden muss."

Bedeutet: Findet der Influencer Bilal Kamarieh fünf bis zehn Akteure, könnten die tatsächlich bis zum Spiel gegen Duisburg eine Spielberechtigung - nach individueller Prüfung - erhalten.

Nach RS-Infos ist es so, dass die betreffenden Spieler in den letzten sechs Monate nicht gespielt haben dürfen. Und dann ist es auch egal, ob es Amateure sind oder Ex-Profis. Die Spieler dürften dann beim betreffenden Verein aber nur einen Amateurvertrag erhalten.

Da es bisher nie ein Thema war, hat der 1. FC Düren nun durch seine großen Probleme gezeigt, wie man in der Regionalliga theoretisch auch im April noch Spieler verpflichten kann. Mal sehen, ob das irgendwann in Mode kommt.