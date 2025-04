In der Debatte um die Aufstiegsregelung in die 3. Liga und eine mögliche Umstrukturierung der Regionalligen hat sich nun auch Cottbus-Trainer "Pele" Wollitz zu Wort gemeldet.

Eine Reform des Aufstiegs in die 3. Liga und eine Reduzierung der fünf Regionalliga-Staffeln wird seit längerer Zeit fleißig diskutiert. Viele betroffene Vereine sind mit dem Status Quo unzufrieden und fordern Veränderungen. Unter anderem der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV), der sich für eine Vier-Staffel-Lösung einsetzt.

Mit Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Drittligist Energie Cottbus, hat sich ein weiterer Akteur in diese Diskussion eingeschaltet. Sein Vorschlag: eine Abstiegsrelegation.

Wie der 59-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München (5. April, 14 Uhr) sagte, müsse überlegt werden, den Viertletzten der 3. Liga an einer Relegation mit den Meistern der Regionalliga teilnehmen zu lassen. Aus Sicht von Wollitz nehme man damit auf der einen Seite die 3. Liga mit ins Boot für eine Aufstiegsreform, da der Viertletzte nicht mehr direkt absteigt, sondern in der Relegation die Chance hätte, den Absturz in die Viertklassigkeit noch abzuwenden.

Auf der anderen Seite würde eine Abstiegsrelegation die 3. Liga weiter aufwerten, meinte der Cottbus-Coach. Momentan werde die höchste Spielklasse des DFB trotz immer neuer Zuschauer-Rekorde "nach wie vor stiefmütterlich" behandelt. Die TV-Gelder müssten nach Ansicht von Wollitz "Minimum verdoppelt werden".

Wie der Modus der Relegation konkret aussehen könnte, ließ er offen. Wollitz nannte die Bildung von zwei Dreiergruppen aus den fünf Regionalliga-Meistern und dem Viertletzten der 3. Liga als eine Option. Auch ein Losverfahren brachte der 59-Jährige ins Spiel. Damit wäre jedoch die Grundsatzforderung vieler Klubs und Fans, dass alle Meister aufsteigen müssen, nicht erfüllt.

Wollitz glaubt aber auch nicht, dass die vorgeschlagene Vier-Staffel-Lösung des NOFV zum Erfolg führen wird. Dennoch werde sein Verein die Initiative unterstützten, um "Strukturen zu verändern". Das ist allerdings nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Davon scheint man aktuell aber weit entfernt zu sein.

Fest steht aber, dass der aktuelle Zustand für viele Vereine, Verantwortliche und Fans nicht zufriedenstellend ist. Wollitz bezeichnete den Status Quo als "absolut nicht mehr akzeptabel und hinnehmbar". Er vermisse die Fairness und Solidarität der Regionalliga West und Südwest, die im aktuellen System immer einen festen Drittliga-Aufsteiger stellen.