1. FC Düren: Influencer wirbt arbeitslose Spieler für Pleite-Klub an

Es wird immer irrer in der Regionalliga West. Jetzt sucht Düren über einen Influencer Spieler, die sich über einen Sichtungslehrgang im April in der Regionalliga zeigen sollen.

Irgendwie hat man das Gefühl, die Regionalliga West verkommt zur Operetten-Liga. Nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund und den Insolvenz-Eröffnungen beim KFC Uerdingen und dem 1. FC Düren kommen jeden Tag neue Meldungen, die man in einer vermeintlichen Profiliga so eher nicht erwarten würde.

Nach der Nachricht, dass der KFC Uerdingen und der 1. FC Düren vorerst den Spielbetrieb aufrechterhalten können, fragt man sich speziell im Fall Düren. Wer soll denn auf dem Platz stehen, nachdem alle Spieler ihre Verträge gekündigt haben?

Die Lösung soll so aussehen: Am Samstag (14 Uhr) beim WSV wird es vor allem auf Spieler aus der U23 hinauslaufen, die in der Landesliga spielt. In der Woche danach - gegen den MSV Duisburg - kann das schon ganz anders aussehen.

Denn die Dürener würden gerne arbeitslose Profis rekrutieren. Und wie macht man das? Klar, über einen Fußball-Influencer. Der 28-jährige Bilal Kamarieh, der für Klubs wie Mainz II, Hertha II oder den Berliner SC spielte und derzeit in der Kreisliga aktiv ist, wandte sich an seine 179.000 Follower bei Instagram mit einem Aufruf.

Hier heißt es: "So Freunde, aufgepasst, ihr wisst nicht, was jetzt kommt. Mir hat sich eine Option geboten, dass ich fünf bis zehn Spielern die Option geben kann, bei einem Profiverein in der Regionalliga West - dem 1. FC Düren - die letzten fünf oder sechs Spiele zu spielen. Warum? Der Verein hat Insolvenz beantragt, möchte die Saison aber gescheit zu Ende spielen."

Weiter führt er aus: "Bedeutet: Ihr könnt euch zeigen, ihr könnt vielleicht einen neuen Vertrag bekommen bei einem anderen Verein. Ihr könnt vor 2000 bis 5000 Zuschauern spielen - gegen Oberhausen oder Duisburg - das ist crazy. Alles, was ihr dafür tun müsst: Ihr müsst euch bei einem Probetraining, das ich geben werde, beweisen. Und die einzige Voraussetzung ist, dass du seit sechs Monaten nicht gespielt hast."

Am kommenden Dienstag soll dieser Sichtungslehrgang in NRW über die Bühne gehen. Die Rahmendaten sind auch klar. Offenbar soll im Endspurt - wenn es zu einer Übereinkunft mit dem Klub kommt - nur freitags trainiert werden. Wer nicht aus NRW kommt, der soll eine Übernachtungsmöglichkeit erhalten.

Und Kamarieh verspricht: "Wer im Sichtungstraining bei mir abliefert, der wird auch von Beginn an spielen."

Wir halten fest: An den ersten 27 Spieltagen trat Düren mit dem echten Kader an, gegen den WSV wird mit einer Landesliga-Elf gespielt, eine Woche später bis zum Ende der Saison eventuell mit einer Landesliga-Mannschaft, die von einem Influencer um einige Akteure erweitert wurde, die seit sechs Monaten nicht gespielt haben.

Ein glasklarer Fall von einer gescheit zu Ende gespielten Saison...