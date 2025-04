Wer sich in diesen Tagen dazu entschieden hat, Spiele des 1. FC Düren oder des KFC Uerdingen zu besuchen, der sollte immer einen Plan B haben, falls eine Abmeldung kurzfristig erfolgt.

Eigentlich eine ganz normale Ansage: Der 1. FC Düren empfängt am Samstag (14 Uhr) den Wuppertaler SV, der im Abstiegskampf der Regionalliga jeden Punkt benötigt.

Gegen zwölf Uhr veröffentlichte der Wuppertaler SV seine Pressekonferenz auf YouTube. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, ob die Dürener in Wuppertal antreten werden.

WSV-Coach Sebastian Tyrala betont vor dem Spiel, bei der er zum Zeitpunkt der PK nicht einmal wusste, ob es stattfinden wird: "Das ist ein nerviges Thema. Nett ausgedrückt, geht mir das auf die Eier. Neben dem Punktabzug stehen auch andere Sachen im Raum, durch die könnten auch wir noch Punkte verlieren. Insgesamt wirft das kein gutes Licht auf die Regionalliga West. Das nervt tierisch im Endspurt der Saison."

Hintergrund der Geschichte: Die Insolvenz wurde in Düren eröffnet, alle Spieler kündigten ihre Verträge daraufhin, demnach steht keine Elf zur Verfügung. Gegen 12:30 Uhr berichtete die "Aachener Zeitung" dann, dass Düren sich entschieden habe, weiter am Spielbetrieb teilzunehmen.

Übersetzt: Die Partie in Wuppertal wird ausgetragen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, so wird durch den Klub das Bild der Liga noch mehr verzerrt als ohnehin schon.

Denn wenn die Mannschaft sich vom Spielbetrieb abmelden würde, wäre der SC Wiedenbrück der große Verlierer, der KFC Uerdingen, der selber Insolvenz anmelden musste, der große Gewinner.

Denn alle bisherigen Partien würden gestrichen, der KFC verlor zweimal hoch gegen den FCD - Wiedenbrück gewann eine Partie gegen Düren und würde demnach drei Punkte verlieren, der KFC keinen.

Spielt Düren aber jetzt weiter, ist klar, dass ab diesem Spieltag eine Elf auf dem Platz stehen wird, die keinerlei Ambitionen hat. Die U23 der Dürener spielt in der Landesliga, die U19 in der Mittelrheinliga. Ein munterer Mix aus beiden Teams würde nur eins bedeuten. Die Gegner würden gewinnen und könnten im Bestfall was für das Torverhältnis tun.

Anders als die Mannschaften, die bisher gegen eine starke Dürener Mannschaft antreten mussten. Es bleibt daher dabei: Für diese Spielzeit in der Regionalliga muss man sich schämen.

Der Plan der Dürener ist offenbar der: Viele Akteure aus der U23, die eigentlich am Sonntag in der Landesliga zu Hause gegen den SV Kurdistan Düren spielen sollten, sollen auflaufen, zudem versucht man, kurzfristig arbeitslose Spieler zu rekrutieren, die sich in den kommenden Wochen in Erinnerung bringen wollen. Wie fit die sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber in der Not klammert man sich an jeden Strohhalm.

Erlaubt ist das offenbar, wenn diese Akteure bis freitags (14 Uhr) schriftlich gemeldet würden. So steht unter Punkt fünf der Durchführungsbestimmungen der Regionalliga West.