Eine lange Karriere wird im Sommer ihr Ende finden: Der Kapitän des FC Gütersloh wird im Sommer mit 37 Jahren aufhören.

Julian Schauerte hat am 2. April seinen 37. Geburtstag gefeiert. Einen Tag später gab er bekannt, dass es der letzte als Profifußballer gewesen sein wird. Denn der Kapitän des FC Gütersloh wird die Fußballschuhe im Sommer an den Nagel hängen.

Für den Rechtsverteidiger geht es eine Laufbahn zu Ende, die, nach seinem Jugendverein SG Arpe/Wormbach/Grafschaft, in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen ihren Anfang genommen hat. Bis 2009 blieb er den Rheinländern erhalten, wechselte dann aus der zweiten Mannschaft zum SV Sandhausen.

Mit den Sandhäusern gewann er in der Saison 2010/11 den badischen Landespokal, ehe in der darauffolgenden Runde als Drittligameister der Sprung in die 2. Liga gelang. Schauerte blieb in Summe fünf Jahre lang am Hardtwald, ehe er sich im Sommer 2014 Fortuna Düsseldorf anschloss.

Mit den Rheinländern stieg Schauerte in der Saison 2017/18 als Zweitligameister in die Bundesliga auf, ging den Weg ins Oberhaus jedoch selbst nicht mit. Er wechselte zu KAS Eupen nach Belgien.

Über den SC Preußen Münster, mit denen er in der Saison 2020/21 den Westfalenpokal gewann, und den 1. FC Kaan-Marienborn führte ihn der Weg schließlich zum FC Gütersloh, wo er seine Karriere im Sommer nach zwei Jahren beenden wird.

Schauerte hat in seiner Karriere unter anderem 171 Zweitligaspiele (drei Tore, 18 Vorlagen), 138 Drittligaspiele (acht Tore, 13 Vorlagen) und 138 Einsätze in der Regionalliga West (fünf Tore, 15 Vorlagen).

Arbeitslos wird Schauerte im Sommer jedoch nicht. Denn er verstärkt die Scouting-Abteilung von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Schauerte folgt auf Philipp Backes, der auf eigenen Wunsch als Scout und Kaderplaner Frauen- und Mädchenfußball zum 1. FC Köln gewechselt ist und damit in seine Heimatstadt zurückkehrt.

"Wir bedanken uns bei Philipp für seinen Einsatz und die von ihm eingebrachte Expertise in den vergangenen Jahren und freuen uns, mit Julian einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen. Er bringt Kenntnisse in den für uns relevanten Zielmärkten mit und wird uns mit seinem Fleiß und seiner Akribie in der Scoutingabteilung bereichern", sagte Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber.