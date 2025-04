Der 1. FC Düren hat sich von allen Spielern getrennt, die in dieser Saison für den insolventen Verein aktiv waren. Ein Ex-Profi äußert sich nun gegenüber RevierSport.

Was war das nur für eine Woche für den 1. FC Düren, aber allen voran für die bisherigen Profis des Vereins. Zu Wochenbeginn gab es eine Schlange in Düren, wo sich alle Spieler anstellen mussten.

Anstellen, um binnen fünf Minuten über 20 Verträge aufzulösen. "Das war der Wahnsinn. So etwas habe ich noch erlebt. Da wurden uns die Papiere vorgelegt und alle haben ganz schnell ihre Auflösung unterschrieben. Zum Glück war dann das Kapitel 1. FC Düren für uns beendet", erzählt Ephraim Kalonji gegenüber RevierSport.

Doch bis der 22-jährige Stürmer und seine Kollegen ihr Autogramm unter das Aus setzen konnten, mussten sie einen steinigen Weg gehen. "Die letzten drei Monate waren sehr hart. Wir haben seit Januar keine Gehälter mehr bekommen. Einfach brutal und respektlos uns gegenüber! Wir wurden von Herrn Wolfgang Spelthahn immer wieder hingehalten. Wir sollten uns mal bis Dienstag, dann wieder bis Freitag und wieder bis Dienstag gedulden und das ging wochenlang so. Irgendwann hatte man wirklich die Nase voll", berichtet Kalonji.

Viele Spieler hatten große Mühe ihre Miete zu zahlen, einige mussten an ihr Erspartes heran, andere wiederum Geld bei Freunden und Familie leihen. "Jeder dürfte wissen, dass das keine angenehme Situation ist", betont Kalonji, der in dieser Saison in 18 Spielen zwei Tore für Düren erzielte.

Und, trotzdem: Sportlich haben die Schützlinge von Trainer Kristopher Fetz abgeliefert. "Wir haben seit Ende Februar den Donnerstag als Streiktag eingelegt und nur noch Dienstag, Mittwoch und Freitag trainiert. Am Samstag haben wir dann wieder Vollgas gegeben und Punkte geholt. Jeder wollte sich von seiner besten Seite zeigen, auch um in Zukunft für andere Vereine interessant zu sein. Das ist uns wirklich unter diesen widrigen Bedingungen gut gelungen", findet Kalonji.

Dass nun über einen Instagram-Influencer neue Spieler gesucht und der Regionalliga-Betrieb bis zum Saisonende aufrechterhalten werden soll, macht die Ex-Mannschaft ein wenig fassungslos. Kalonji: "Wir haben das Video des Influencers in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen. Wir finden das alles sehr wild, verrückt und ein Stück weit auch hinterhältig. Da ist dann viel Ego dabei. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht einfach zurückzieht, sondern auf Biegen und Brechen versucht, durch die Saison zu kommen. Aber das ist auch nicht mehr mein Problem."

In Zukunft will der 22-Jährige, der in 2025/2026 die U23-Regel noch erfüllt, wieder in der Regionalliga spielen. "Vielleicht auch in der 3. Liga. Ich stehe da für ein Probetraining gerne bereit. In der Regionalliga sollte man mich und meine Stärken kennen. Ich bin da guter Dinge, was die Zukunft betrifft", sagt Kalonji.

Auf jeden Fall wird er nach seinem misslungenen Wechsel von Fortuna Düsseldorf II zum 1. FC Düren im Sommer 2024 nun noch achtsamer bei der Wahl seines nächsten Arbeitgebers sein.