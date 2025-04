Das ist mal ein absoluter Transfercoup: Ein Düsseldorfer Bezirksligist hat sich mit drei absoluten Hochkarätern verstärkt.

Alexander von Ameln, Dennis Schreuers und Fabian Gombarek dürften dem ein oder anderen Kenner der Oberliga Niederrhein ein Begriff sein. Alle drei haben über die Jahre ihre Spuren hinterlassen, unter anderem beim FC Büderich.

Jetzt geht es für das Trio bei dem Bezirksligisten CfR Links in Düsseldorf weiter. Für den Aufsteiger aus der Kreisliga A ein absoluter Coup, den der Klub via "fupa" bestätigte.

Von Ameln ist ein Torhüter, der vom FC Büderich zu den Düsseldorfern kommt. In der Oberliga kam er zuletzt kaum zum Zug, absolvierte seit der Saison 2021/22 nur insgesamt drei Fünftliga-Spiele für den FC Büderich und den SC Düsseldorf-West.

In Summe stehen 26 Oberliga-Spiele (48 Gegentore, sechs Zu-Null-Spiele) in der Vita des 32-Jährigen.

Auch Schreuers kommt aus Büderich zum CfR, stand jedoch, im Gegensatz zu von Ameln, regelmäßig auf dem Feld. In der laufenden Saison steht er bei 19 Einsätzen, in der Vorsaison waren es 29. Insgesamt hat Schreuers schon 128 Oberliga-Spiele (neun Tore) auf dem Konto.

Und dann ist da noch Gombarek. Der Stürmer hatte mit seinen 13 Saisontoren großen Anteil am Aufstieg des FC Büderich aus der Landesliga in die Oberliga Niederrhein. In der Saison 2022/23 war das. Zuletzt spielte er beim KSC Tesla in der Kreisliga A.

Dort gehört Gombarek vom sportlichen Niveau her aber eigentlich nicht hin. 85-mal hat der 1,92 Meter große Stürmer in der Oberliga Niederrhein die Schuhe geschnürt und dabei 19 Tore erzielt.

Seine Ausbildung hat er unter anderem in den Jugendabteilungen des FC Schalke 04 und von Fortuna Düsseldorf genossen. Stand Gombarek auch in den Junioren-Bundesligen regelmäßig auf dem Feld.

In Summe steht das Trio von Ameln, Schreuers, Gombarek bei 239 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein. Eine Menge Erfahrung für den CfR Links, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an den Start gehen wird.