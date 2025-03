Die U21 des 1. FC Köln wird die dritte Regionalliga-Pleite in Serie verdauen können. Denn dafür feierte erneut ein Spieler aus der U21 sein Profidebüt - das auch noch erfolgreich.

Der 1. FC Köln feiert derzeit seine Talente, die den Kader des Zweitliga-Spitzeneiters auffüllen, nachdem es immer wieder neue Ausfälle gibt, die es aufzufangen gilt.

So ist es dann auch zu erklären, dass die U21 des FC in der Regionalliga derzeit kaum punktet - so auch beim KFC Uerdingen, als man 2:3 verlor. Es war die dritte Pleite in Serie, die man aber sicher gerne in Kauf nimmt, wenn man sieht, dass die Profis trotz des personellen Aderlasses und vieler U21-Spieler im Kader dem Aufstieg durch das 2:1 in Paderborn ein Stück nähergekommen sind.

Personell musste FC-II-Coach Evangelos Sbonias in Uerdingen schon auf Marco Höger (Gelb-Rot-Sperre), die langzeitverletzten Yannick Mausehund, Alessandro Blazic und Arda Süne sowie Stephan Salger, Meiko Sponsel und Etienne Borie (alle muskuläre Probleme) verzichten.

Es folgten noch vier weitere Abstellungen. Neo Telle (18 Regionalliga-Einsätze), Mikail Özkan (20 Regionalliga-Einsätze), Emin Kujovic (19 Regionalliga-Einsätze), Oliver Schmitt (18 Regionalliga-Einsätze - sieben Tore) standen allesamt im Kader der Profis in Paderborn.

Telle und Özkan, für ihn war es der erste Profieinsatz für die Kölner, wurden in einer turbulenten Schlussphase sogar noch in die Partie geworfen. Özkan war bereits das siebte Kölner Eigengewächs in dieser Saison, das sein Profidebüt feiern konnte - und das an seinem 22. Geburtstag. Zuvor kamen schon Jonas Urbig (mittlerweile beim FC Bayern), Julian Pauli, Elias Bakatukanda, Neo Telle, Jaka Cuber Potocnik und Oliver Schmitt in dieser Saison zu ihrem Zweitliga-Debüt.

Das alles geht natürlich auch zu Lasten der U21, die aber ihrem Auftrag, Spieler für die Profis auszubilden, bisher vorbildlich nachkommt. Und mit Blick auf die Regionalliga-Tabelle kann der Kölner Zweitvertretung nichts mehr passieren - trotz der drei Niederlagen am Stück.

Mit 37 Zählern liegt man auf Rang acht, das alles sechs Spiele vor dem Ende der Spielzeit. Und der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt - ausgehend von drei Absteigern, die Zahl kann sich noch erhöhen, sollte ein Westteam aus der 3. Liga absteigen, bei 16 Punkten.