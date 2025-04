Die letzten vier Spieltage in der Regionalliga West wurden zeitgenau terminiert.

Der Spielleiter der Herren-Regionalliga West, Patrick Zielezny, hat die Spieltage 31. bis 34. zeitgenau angesetzt. An den letzten beiden Spieltagen finden alle acht Partien zeitgleich statt.

Am 31. Spieltag finden drei Partien am Sonntag statt, unter anderem das Spiel des MSV Duisburg bei Gladbachs U23. Was noch fraglich ist: Ob der 1. FC Düren und der KFC Uerdingen die Spielzeit bis zum Ende durchstehen oder ob sie im Laufe der Insolvenzverfahren den Spielbetrieb einstellen müssen.

31. SPIELTAG

Samstag, 26. April, 14 Uhr

KFC Uerdingen - Wuppertaler SV

FC Schalke 04 U23 - SV Eintracht Hohkeppel

SV Rödinghausen - SC Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Düren - FC Gütersloh

SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23 16 h

Sonntag, 27. April, 14 Uhr

Borussia M’gladbach U23 - MSV Duisburg

SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 U23

1. FC Köln U23 - VfL Sportfreunde Lotte

32. SPIELTAG

Freitag, 2. Mai, 19:30 Uhr

SC Fortuna Köln - KFC Uerdingen

SC Paderborn 07 U23 - FC Schalke 04 U23

Samstag, 3. Mai, 14 Uhr

MSV Duisburg - Wuppertaler SV

VfL Sportfreunde Lotte - Borussia M’gladbach U23

SC Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt

SV Eintracht Hohkeppel - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Wiedenbrück

FC Gütersloh - 1. FC Köln U23 16 h

33. SPIELTAG

Samstag, 10. Mai, 14 Uhr

MSV Duisburg - KFC Uerdingen

SC Wiedenbrück - SC Fortuna Köln

FC Schalke 04 U23 - Fortuna Düsseldorf U23

SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 U23

1. FC Bocholt - SV Eintracht Hohkeppel

1. FC Düren - SC Rot-Weiß Oberhausen

Borussia M’gladbach U23 - FC Gütersloh

Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte

34. SPIELTAG

Samstag, 17. Mai, 14 Uhr

VfL Sportfreunde Lotte - MSV Duisburg

FC Gütersloh - Wuppertaler SV

SC Rot-Weiß Oberhausen - 1 .FC Köln U23

SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren

SC Paderborn 07 U23 - 1. FC Bocholt

Fortuna Düsseldorf - SV Rödinghausen

SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 U23

KFC Uerdingen - SC Wiedenbrück