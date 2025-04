Der FC Viktoria Köln steht im Finale des Mittelrheinpokals. Semih-Serhat Güler schoss das Tor des Abends.

Viktoria Köln zog mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Teutonia Weiden ins Pokalfinale am Mittelrhein ein. Vor 550 Zuschauern im Jupp-Derwall-Stadion entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der sich die Viktoria letztlich dank eines späten Treffers in der ersten Halbzeit durch Semih-Serhat Güler (45.) durchsetzen konnte.

Angereist nach Weiden mit nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Drittliga-Begegnungen wechselte die Viktoria ihre Startelf auf gleich fünf Positionen im Vergleich zur 1:3-Niederlage beim FC Ingolstadt: Niklas May, Simon Handle, Enrique Lofolomo, Malek El Mala und Semih-Serhat Güler ersetzten Lopes Cabral, Paul Pöpperl, Donny Bogicevic, Luca de Meester und Lex-Tyger Lobinger.

"Das war ein hartes Stück Arbeit. Am Ende des Tages wissen wir doch alle, um was es in den Pokalspielen geht: ums Weiterkommen! Und das haben wir geschafft. Wir stehen im Finale und sind zufrieden", sagt Stephan Küsters, Sportchef der Viktoria.

Über die Platz-Bedingungen in Weiden wurde heiß diskutiert. Von einer "Katastrophe" war die Rede. Küsters: "Zu diesen Bedingungen möchte ich mich gar nicht äußern."

Die Viktoria darf sich im Pokalfinale auf ein Heimspiel freuen. Denn das Endspiel wird am 24. Mai im Sportpark Höhenberg stattfinden. Dort will die Mannschaft von Olaf Janßen dann den letzten Schritt gehen und den Pokal holen. Der Gegner für das Finale wird am 16. April bei der Partie zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen ermittelt.

Am Samstag (5. April, 14 Uhr) geht es für die Jungs von der Viktoria in der 3. Liga weiter. Dann empfängt das Team den Tabellenletzten, die SpVgg Unterhaching.

So spielte Viktoria Köln im Pokal-Halbfinale:

Dudu – Handle, Keita, Dietz, Sticker – Lofolomo – May, Eisenhuth – Malek El Mala (89. de Meester), Said El Mala (60. Velasco) - Güler (85. Lobinger)

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Tor: 0:1 Serhat-Semih Güler (45.)

Zuschauer: 550