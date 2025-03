Bei den zahlreichen Nebenschauplätzen der Regionalliga West könnte man glatt vergessen, dass auch Fußball gespielt wird. Der 27. Spieltag stand an.

Türkspor Dortmund hat sich bereits vom Spielbetrieb der Regionalliga West zurückgezogen, die Zukunft des 1. FC Düren und KFC Uerdingen ist noch unklar. Während Fortuna Köln wegen des Türkspor-Rückzugs die Beine hochlegen konnte, war der Rest der Liga im Einsatz.

So auch der KFC Uerdingen, der gegen 1. FC Köln II aller Widrigkeiten zum Trotze eine solide Leistung präsentierte. Nach mutiger, couragierter Anfangsphase belohnte sich der KFC in Minute 24, als Angelo Langer auf Rawley Angus St John legte, der das 1:0 für die Hausherren erzielte. Kurz vor der Pause erhöhte Nazzareno Ciccarelli vom Punkt auf 2:0 (43.).

Doch die Gäste gaben nicht auf: Spät glich Köln durch einen Standard-Doppelschlag aus. Joao Pinto traf nach einer Ecke (72.), Jaka Cuber Potocnik egalisierte den 0:2-Rückstand kurz darauf aus elf Metern (77.). Doch der KFC bewies Mentalität: In der Nachspielzeit verwandelte Ufumwen Osawe mit seinem Treffer zum 3:2 für den KFC die Grotenburg in ein Tollhaus (93.).

Allein auf weiter Flur marschiert derweil der MSV Duisburg vorweg. Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen gewann der MSV die letzten fünf Ligapartien. Zum Spielbericht.

Im Zentrum der Begegnung des 1. FC Bocholt mit dem Wuppertaler SV stand Dildar Atmaca. Nicht nur, weil der 22-Jährige erst im Sommer von Bocholt zum WSV wechselte, sondern auch, weil er der auffälligste Akteur auf dem Rasen war. Schon früh hätte er seinem Ex-Klub wehtun können, doch zuerst rettete der Pfosten die "Schwatten" (11.) und kurz vor der Pause beförderte er das Leder frei vor dem Tor weit über die Latte (43.).

Doch nach dem Seitenwechsel ließ der Ex-Bocholter die nächste Riesenchance nicht liegen: Atmaca überwand Lucas Fox kurz nach Wiederanpfiff und stellte auf 1:0 für den WSV (47.). Die Bocholter Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nicolas Hirschberger verwandelte eine Ecke direkt zum 1:1 (61.). Eine Punkteteilung, die besonders dem WSV nicht wirklich hilft.

Zweimal mussten sich die Regionalliga-Zuschauer mit Nullnummern abfinden: der 1. FC Düren spielte 0:0-Unentschieden gegen die Gladbacher Zweitgarnitur, auch Rot-Weiß Oberhausen blieb aufgrund von Chancenwucher gegen Fortuna Düsseldorf II ohne Tore.

Beim Nachbarschaftsderby zwischen dem SC Wiedenbrück und dem FC Gütersloh gerieten die Jungs von SCW-Trainer Sascha Mölders schnell ins Hintertreffen. Bereits nach sechs Minuten stellte Dimitrios Touratzidis durch einen abgefälschten Schuss auf 1:0 für Gütersloh. Dann schwächten sich die Hausherren selbst: Phil Beckhoff hatte freie Bahn, Joel Udelhoven schritt ein. Notbremse - Rote Karte (11.).

Kurios: Wenig später foulte auch Timo Spennesberger als letzter Mann. Auch er flog vom Platz. Den anschließenden Freistoß verwandelte Erik Lanfer (45.). So ging es aus Wiedenbrück-Sicht mit einem Rückstand von zwei - sowohl in Bezug auf die Tor- als auch auf die Spieleranzahl - in die Kabinen. In doppelter Überzahl erhöhte Luis Frieling auf 3:0 (51.). Eine größere Katastrophe blieb aus.

Für die Zweitvertretung des FC Schalke 04 eine angenehme Tatsache, dass der direkte Konkurrent aus Wiedenbrück im Fernduell keine Punkte holte. Die königsblaue Stimmung wurde dadurch gesteigert, dass man selbst gegen die Sportfreunde Lotte in Führung ging: Mauro Zalazar brachte die jungen Schalker früh in Front (12.).

Doch anschließend vergab Schalke einige Großchancen - und wurde bestraft: Marc Heider verwandelte einen Freistoß direkt in den rechten Winkel zum 1:1-Ausgleich (39). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Burinyuy Nyuydine auf 2:1. Doch Johannes Sabah sah die Ampelkarte, sodass der Schalker Nachwuchs neue Hoffnung schöpfte. Schalke warf alles nach vorne - doch auch die Latte (83.) verhinderte den Ausgleich. So blieb es beim 1:2 - und Schalke muss weiter um den Klassenerhalt bangen.