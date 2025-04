SC Freiburg 15:30 Borussia Dortmund 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Die Planungen für die kommende Saison in der Regionalliga West muten chaotisch an. 30 Teams haben die Lizenz beantragt, zwei stecken in einem Insolvenzverfahren.

30 Teams haben sich beworben, um in der kommenden Saison in der Regionalliga West antreten zu dürfen. Sicher, nicht alle haben die Ambitionen, doch mögliche Drittliga-Absteiger, wie Alemannia Aachen, Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen und der SC Verl sichern sich ab. Und auch der MSV Duisburg muss sich natürlich auf den Fall vorbereiten, dass er nicht aufsteigt. Auch wenn das nach aktuellem Stand sehr unwahrscheinlich ist. Aus den Oberligen haben insgesamt neun Teams die Lizenz für die Regionalliga West beantragt. Am Niederrhein und in Westfalen waren es die erwartbaren Kandidaten. Spannend ist vor allem die Konstellation in der Mittelrheinliga. Denn dort ist spätestens jetzt alles klar. Nur der Bonner SC hat die erforderlichen Lizenzunterlagen fristgerecht eingereicht. Die Rheinlöwen marschieren mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Aufstieg. Bonn ist Erster, zehn Punkte vor dem ersten Verfolger SSV Merten. Der FC Wegberg-Beeck, der als Regionalliga-Absteiger ebenfalls hoch gehandelt worden ist, steht nur auf Rang drei und liegt zwölf Punkte hinter Bonn. Spannend ist auch: Die Regionalligisten 1. FC Düren und KFC Uerdingen stecken beide in einem Insolvenzverfahren, haben aber die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der Viertklassigkeit eingereicht. Der 1. FC Düren hat nach der jüngsten Kündigungswelle nicht einmal mehr Spieler unter Vertrag. Regionalliga-Kandidaten: Alle Teams in der Übersicht Regionalliga West: FC Gütersloh 1. FC Bocholt SC Paderborn 07 1. FC Düren Wuppertaler SV SC Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Köln SC Wiedenbrück FC Gelsenkirchen Schalke 04 SV Eintracht Hohkeppel SV Rödinghausen SC Fortuna Köln Fortuna Düsseldorf VfL Borussia Mönchengladbach KFC Uerdingen VfL Sportfreunde Lotte MSV Duisburg 3. Liga Alemannia Aachen BV Borussia Dortmund Rot-Weiss Essen SC Verl Oberliga Westfalen VfL Bochum Sportfreunde Siegen SV Westfalia Rhynern Oberliga Niederrhein SSVg Velbert ETB Schwarz-Weiß Essen SC St. Tönis 1911/20 SpVg Schonnebeck VfB Homberg Mittelrheinliga Bonner SC

