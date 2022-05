SV Straelen: Sportchef über St-Pauli-Los, Trainersuche und Testspiel-Ärger

Der SV Straelen konnte an den letzten zwei Wochenenden jubeln. Erst über den Sieg im Niederrheinpokal und am Sonntag dann über ein attraktives DFB-Pokal-Los. RS hat mit dem Sportchef gesprochen.

Rudi Zedi, Sportchef des SV Straelen, hatte in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun.

Erst musste der Ex-Profi nach dem Niederrheinpokal-Sieg über den Wuppertaler SV viele Glückwünsche entgegennehmen und beantworten, dann den Kader planen, einen neuen Trainer suchen und nun auch noch ein hoch attraktives DFB-Pokal-Los managen. Denn noch ist unklar, wo der SV Straelen Zweitligist FC St. Pauli empfangen wird.

RevierSport hat mit dem Straelener Manager über die letzten Tage gesprochen.

Rudi Zedi über...

... das DFB-Pokal-Los FC St. Pauli: "Dazu gibt es eine lustige Vorgeschichte: Ich habe nämlich einen Kumpel, der in Emden lebt und sowohl Fan des FC St. Pauli als auch Rot-Weiss Essen ist. Ich habe ihm vor der Auslosung schon gesagt: 'Pass mal auf. Wir werden St. Pauli ziehen.' Und so kam es auch. Er hat sich riesig für uns und mich gefreut. Wir sind natürlich auch sehr glücklich über dieses Los. St. Pauli ist eine echte Marke in Deutschland und sportlich sehe ich uns an einem sehr guten Tag auch nicht chancenlos."





... den Austragungsort des St. Pauli-Spiels: "Wir hatten schon Kontakt zum FC St. Pauli und man sagte uns, dass in den letzten Jahren immer 2000 bis 2500 Fans zu den Spielen in der 1. Runde des DFB-Pokals gereist sind. Wenn das auch diesmal so eintrifft, dann können wir nicht in Straelen spielen. Unser Stadion an der Römerstraße bietet lediglich 1100 Gästefans Platz. Wir haben aktuell drei Optionen, die wir ausloten müssen. Das werden wir intern alles in Ruhe besprechen."

... die Trainersuche: "Wir haben schon mit drei Kandidaten Gespräche geführt. Mal schauen, wen wir am Ende holen. Einen Wunschkandidaten gibt es aktuell nicht, wir lassen uns da noch alles offen. Wir merken aber auch, dass wir durchaus attraktiv sind. Wir spielen ja in der Regionalliga West, der stärksten Staffel der fünf Regionalligen, und sind nun auch noch im DFB-Pokal dabei. Da ist der SV Straelen auch nicht die verkehrteste Adresse."

... den Kader für 2022/2023: "Aktuell stehen 17 Spieler - inklusive zwei Torhüter - unter Vertrag. In dieser Woche erwarten wir die nächsten Unterschriften. Wir suchen noch Spieler für das zentrale, defensive Mittelfeld und einen torgefährlichen Stürmer. Wir sind da aber voll im Zeitplan."

... die Vorbereitung: "Um exakte Daten zu benennen, müssen wir zunächst einen Trainer verpflichten. Er soll dann entscheiden, wann Trainingsauftakt ist. Ich habe mich aber natürlich auch schon um einige Testspiele gekümmert. Eines dieser Spiele wurde uns am Freitag abgesagt. Darüber bin ich echt sauer. Wir waren für den 16. Juli mit dem niederländischen Zweitligisten Helmond Sport einig. Doch dann kam dieser Anruf am Freitag und man sagte uns, dass man das Spiel absagt, weil Helmond einen anderen Gegner gefunden hat. So etwas macht man nicht!"