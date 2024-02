Erneut spielt der FC Wegberg-Beeck gegen den Abstieg in die Mittelrheinliga. In der Regionalliga West hält das Kellerkind bereits einen bitteren Rekord.

Wieder einmal steckt der FC Wegberg-Beeck im Abstiegskampf der Regionalliga West. Soweit nichts Neues für den Tabellen-Fünfzehnten, ist er doch seit der Regionalliga-Reform 2012 schon dreimal abgestiegen.

Erst im vergangenen Jahr hat der FC Wegberg-Beck nach dem dritten Abstieg in der Saison 2021/22 die direkte Rückkehr aus der Mittelrheinliga geschafft. Der dritte Abgang aus der Regionalliga West (nach den Abstiegen 2015/16 und 2017/18) markierte seinerzeit einen Rekord.

Damit die Beecker den nicht noch weiter ausbauen, wurde zuletzt der Trainer getauscht. Am Dienstagabend - 13. Februar 2024 - hat der FC Wegberg-Beeck bekanntgegeben, dass Coach Mark Zeh mit sofortiger Wirkung freigestellt ist.

"Nach der Entwicklung der letzten Wochen und zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Folge braucht die Mannschaft dringend einen neuen Impuls", hat Geschäftsführer Werner Tellers erklärt.

Zunächst sind der bisherige Co-Trainer Mike Schmalenberg und Jugendcheftrainer Stephan Houben in Amt und Würden. Unterstützt werden die beiden von U17-Coach Timo Rheindorf. Eine Dauerlösung zur Trainernachfolge steht noch nicht fest.

Der "Abstiegs-Rekord" jedenfalls hat bis heute Bestand. Die ersten "Verfolger" stehen bei jeweils zwei Abstiegen.

SSVg Velbert droht der dritte Regionalliga-Abstieg der Vereinsgeschichte

Dazu zählt die SSVg Velbert (Abstiege 13/14 und 15/16), die lange von der Regionalliga-Landkarte verschwunden war. Seit der Saison 2023/24 sind die Löwen wieder da - stehen aktuell jedoch auf dem letzten Tabellenplatz. Hier droht der dritte Abstieg der Vereinsgeschichte.

In der Saison 2022/23 erlitt auch die SG Wattenscheid 09 zum zweiten Mal nach der Serie 2019/20 Regionalliga-Schiffbruch. Der damalige Mit-Absteiger SV Straelen steht nach dem Abstieg 2018/19 ebenfalls bei zweien.

Auch der KFC Uerdingen musste zweimal den Gang in die Fünftklassigkeit antreten. Die Krefelder erwischte es in der Saison 2014/15 und 2021/22. Der TuS Erndtebrück musste ebenfalls zweimal in die Oberliga gehen: in den Saisons 2015/16 und 2017/18. Der FC Kray (Abstiege 12/13 und 15/16) ist ebenfalls schon seit Längerem von der Regionalliga-Landkarte verschwunden.

Die Liste komplettieren noch der SV Bergisch Gladbach (12/13, 20/21) und die Sportfreunde Siegen (14/15, 16/17).