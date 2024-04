Am 30. Spieltag der Oberliga Westfalen gewannen die Sportfreunde Lotte mit 1:0 beim TSG Sprockhövel. Die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers baute die Tabellenführung aus.

Seit nunmehr zehn Spielen sind die Sportfreunde Lotte in der Oberliga Westfalen ungeschlagen. Am 30. Spieltag holte die Mannschaft von Cheftrainer Fabian Lübbers durch ein 1:0 (0:0) bei der TSG Sprockhövel den fünften Sieg in Serie und baute den Punktestand samt Tabellenführung auf 67 Punkte aus.

Gegen Sprockhövel erzielte Max Ritter in der 54. Minute nach einem Solo über die linke Seite das Tor des Abends. Nach Ende der Saison wird Ritter die Sportfreunde jedoch verlassen. Das 19-jährige Talent wird in der kommenden Saison für den SC Paderborn II auflaufen und im Falle eines Aufstiegs von Lotte auf seinen ehemaligen Arbeitgeber treffen.

Nach der Partie war Lübbers froh über den wichtigen Auswärtssieg, auch wenn das Ergebnis denkbar knapp ausfiel. „Es war ein Arbeitssieg. Aus neutraler Sicht war es ein Spiel, bei dem der Tabellenerste das typische Glück auf seiner Seite hatte”, bilanzierte der Lotter Trainer.

Die Leistung seiner Mannschaft gefiel dem Trainer entsprechend weniger: „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben wenig Tempo in unsere Aktionen bekommen, aber auf gut Deutsch gesagt ist es mir scheißegal, denn wir haben drei Punkte geholt. Wir haben an einem Freitagabend vorgelegt und sind bei 67 Punkten. Deshalb fahren wir natürlich zufrieden nach Hause.”

An den kommenden vier Spieltagen muss Lotte noch gegen Preußen Münster II, TuS Bövinghausen, SV Schermbeck und TuS Ennepetal ran. Auch wenn bei einem Polster von mindestens sechs Zählern auf Platz drei derzeit vieles für einen Aufstieg der Sportfreunde in die Regionalliga West spricht, will Lübbers keine voreiligen Schlüsse ziehen.

„Die Spiele werden weniger, das ist das Gute am Ende einer Saison. Aktuell sieht es gut aus für uns, denn wir können die Tabelle natürlich auch lesen. Trotzdem wissen wir, dass wir bis zum Schluss Gas geben müssen, damit das Ding auch rechnerisch in trockenen Tüchern ist”, verriet Lübbers.

Türkspor Dortmund und der ASC Dortmund sind die einzigen Mannschaften, die Lotte im Rennen um den Aufstieg noch gefährlich werden können. Dafür müssen die Verfolger an diesem Sonntag (28. April) nachlegen. Während Türkspor zur SpVgg Vreden reist, empfängt der ASC den FC Eintracht Rheine.