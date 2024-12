VfL Osnabrück 16:30 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In den letzten beiden Jahren lautete die Finalpaarung im Niederrheinpokal RWE gegen RWO - gespielt wurde in Essen. Nun trifft man sich im Halbfinale in Oberhausen.

Am 22. oder 23. März 2025 steigt das mit Spannung erwartete Halbfinale im Niederrheinpokal zwischen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen und Drittligist Rot-Weiss Essen. Die beiden Ruhrgebiets-Rivalen haben sich nun verständigt, was die Karten für das Spiel im Stadion Niederrhein kosten sollen. Im Vergleich zum normalen Ligabetrieb in der Regionalliga West wurden die Ticketpreise leicht angehoben, sieht die Auflistung unten. Der Vorverkauf für Oberhausener Dauerkartenbesitzer und Mitglieder startet dabei Ende Januar 2025. Wer nicht so lange warten will und sich bereits jetzt ein Ticket für die Partie sichern will, kann dies mit einem Ticket im RWO-Biergarten tun. RWO gab bekannt: "Dort erlebt ihr in den zwei Stunden vor dem Spiel die exklusive VIP-Atmosphäre und seid anschließend im Stadion Niederrhein dabei, wenn die Kleeblätter um den Einzug ins Finale kämpfen." Zusätzlich zum Ticket für den RWO-Biergarten wird allerdings noch eine Karte für den Stadionbesuch benötigt, hierbei kann zwischen Steh- und Sitzplatz gewählt werden. Im zweiten Halbfinale trifft Überraschungshalbfinalist Union Nettetal (Oberliga Niederrhein) nach einem Sieg im Elfmeterschießen über den Regionalligisten 1. FC Bocholt auf den Regionalligisten MSV Duisburg. Preise für das Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen RWO und RWE Revierkraft-Tribüne Vollzahler 13 Euro Ermäßigt 10 Euro Rollstuhlfahrer (inkl. Begleitperson) 10 Euro STOAG-Tribüne: 20 Euro evo-Haupttribüne: 28 Euro VIP-Karten: RWO-Biergarten 60 Euro, VIP 150 Euro, Casino 220, Euro Tageskarten von Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga Revierkraft-Tribüne Jugend: 5 Euro Ermäßigt: 9 Euro Vollzahler: 12 Euro STOAG-Tribüne Jugend: 5 Euro Ermäßigt: 12 Euro Vollzahler: 17 Euro evo-Haupttribüne Jugend: 5 Euro Ermäßigt: 19 Euro Vollzahler: 24 Euro

Zur Startseite