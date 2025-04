KFC Uerdingen: Eser zahlt wieder - Spielbetrieb vorerst gesichert

Die Chaos-Saison in der Regionalliga geht weiter - vorerst mit dem KFC Uerdingen. Warum die jetzt auf die Abmeldung des 1. FC Düren hoffen müssen. Eine Übersicht.

Türkspor Dortmund hat zurückgezogen. Beim KFC Uerdingen und dem 1. FC Düren wurden mittlerweile Insolvenzverfahren eröffnet - neun Punkte Abzug sind die Folge.

Bei beiden Klubs steht zudem im Raum, dass die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden muss. Beim KFC Uerdingen scheint dieses Szenario nun vorerst abgewendet worden zu sein.

Zwar hat der Verein kein Geld, doch Berater Mehmet Eser, der schon eine hohe sechsstellige Summe zur Verfügung stellte, hilft mal wieder aus.

In einer kurzen Mitteilung gab der Klub am Donnerstag bekannt: "Am heutigen Tag fand ein weiteres Gespräch zwischen dem Insolvenzverwalter Thomas Ellrich und Mehmet Eser statt. Die vom Insolvenzverwalter bis zum 07.04.2025 geforderte Summe wurde von Mehmet Eser/M-Soccermanagement zugesichert. Somit ist die Fortführung des Spielbetriebes vorerst gewährleistet."

Heißt: Kurzfristig geht es weiter, was danach passiert, steht weiter in den Sternen. Was ein Theater in einer Liga, die eigentlich dem Profibereich zugeordnet wird. Die Konkurrenz kann nur zusehen und mit dem Kopf schütteln.

Grotesk: Sollte der KFC den Spielbetrieb fortsetzen, muss er darauf hoffen, dass Düren die Mannschaft abmeldet. Denn dann wären die neben Türkspor nicht nur der zweite sichere Absteiger, sie würden auch tabellarisch am meisten profitieren.

Denn während die beide Partien gegen Düren verloren, konnte Wiedenbrück eine Begegnung gegen Düren gewinnen. Die Folge: Uerdingen wäre bei einem Rückzug der Dürener trotz des Abzugs von neun Zählern nur drei Punkte hinter dem SC Wiedenbrück.

Und sollte kein NRW-Verein aus der 3. Liga absteigen, gäbe es nur drei Absteiger aus der Regionalliga. Eigentlich ist es niemandem zu erklären, dass die Krefelder nach so einer Chaos-Saison dann tatsächlich noch Hoffnungen auf die sportliche Rettung haben.

Aber in dieser Saison wundert einen nichts mehr in der West-Staffel. Daher scheint es genauso wahrscheinlich, dass Düren, wo nach der Insolvenzeröffnung alle Spieler kündigten, mit einer Mischung aus U23 (Neunter Platz in der Landesliga) und U19 (Vierter Platz Mittelrheinliga) weitergespielt wird.

In dem Fall würde Düren vermutlich keinen Punkt mehr holen und es stellt sich die Frage, ob 26 Punkte nach dem Neunpunkte-Abzug reichen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Vermutlich nicht, denn die Teams im Keller - abseits vom KFC Uerdingen, der nun nur 15 Punkte hat, bräuchten dann nur sechs Punkte aus den letzten sieben Partien zu holen, um Düren noch auf den drittletzten Platz zu holen.

Sie sehen, es sind viele Fragen offen, viele Eventualitäten möglich. Man kann nur hoffen, dass in der neuen Saison mehr Klubs ihre Hausaufgaben machen...