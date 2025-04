Arminia Bielefeld steht im DFB-Pokal-Finale 2025! Wahnsinn. Auch die Drittliga-Konkurrenten freuen sich mit den Ostwestfalen.

Die Sensation ist perfekt! Arminia Bielefeld ist durch einen 2:1-Erfolg über den amtierenden Double-Sieger Bayer Leverkusen in das DFB-Pokal-Finale 2025 eingezogen.

Am Samstag (5. April, 16.30 Uhr) geht es im Drittliga-Alltag zu Alemannia Aachen. Und auch in der 3. Liga geht es noch um einiges. Denn acht Spieltage vor Schluss liegt Bielefeld nur sechs Punkte hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden, fünf Zähler hinter Energie Cottbus und auf Platz drei, den der 1. FC Saarbrücken innehat, ist es nur ein Punkt.

DFB-Pokalsieg, Westfalenpokal-Sieg und Aufstieg in die 2. Bundesliga: Für Arminia Bielefeld ist in dieser Saison noch das "Triple" drin.

Wir haben bei einigen Liga-Konkurrenten der Arminia nachgefragt, was sie denn zum großen Erfolg auf der Alm sagen. Auch der RWE-Boss meldet sich zum Wort. Anmerkung: Rot-Weiss Essen war in dieser Saison der bisher letzte Verein, der im Februar auf der Alm (2:1) gewinnen konnte.

Stephan Küsters, Sportchef Viktoria Köln: "Ich glaube, dass da niemand dran geglaubt hat. Denn Bayer Leverkusen ist ein Top-Team in Europa. Sie können normalerweise Real Madrid Paroli bieten und verlieren in Bielefeld. Das ist das Schöne am Fußball. Aber die Arminia hat an diese kleine Chance geglaubt und es fabelhaft gemacht. Glückwunsch Richtung Bielefeld! Und: Vor einem Jahr war in Bielefeld gefühlt alles schlecht. Trainer Mitch Kniat sollte gehen, aber die Verantwortlichen hielten an ihm fest und glaubten an ihren Trainer. Jetzt werden und wurden sie belohnt. Vor einem Jahr verdammt und fast vom Hofe gejagt und jetzt wie die Könige gefeiert - das ist Fußball."

Erdal Celik, Technischer Direktor Alemannia Aachen: "Hochverdienter Sieg für Bielefeld! Es macht mich stolz als Drittliga-Vertreter, dass ein Drittligist es ins Finale geschafft. Bielefeld ist der Beweis dafür, was mit Einstellung, Wille und Ehrgeiz möglich ist. Wahnsinn! Am Samstag kommen sie zu uns, dann sind wir gefühlt Bielefeld und die Arminia Leverkusen. Wir sind heiß und freuen uns auf ein tolles Spiel auf einem ausverkauften Tivoli."

Michael Welling, Geschäftsführer VfL Osnabrück: "Ein Traum für Fußballromantiker! Ich freue mich für den Fußball, die Kollegen in Bielefeld und die Spieler. Das Trainerteam um Mitch Kniat und Fans. Auch wenn es durchaus eine Rivalität zwischen dem VfL Osnabrück und der Arminia gibt: hier freut man sich einfach mit und drückt nun die Daumen für das Finale - und wünscht den Arminen nun sehr eigennützig auch den Aufstieg in dieser Saison!"

Sebastian Lange, Sportvorstand SC Verl: "Das ist Fußball. Das war ein hochverdienter Sieg. Ich freue mich für die Bielefelder und die 3. Liga insgesamt. Das ist natürlich auch eine tolle Werbung für unsere Spielklasse."

Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandschef Rot-Weiss Essen: "Herzlichen Glückwunsch an Arminia Bielefeld zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Nacheinander vier Bundesligisten zu bezwingen, ist eine unfassbar starke Leistung. Und nach dem Halbfinaleinzug des 1. FC Saarbrücken in der Vorsaison ist dies nun der nächste Beweis für die hohe Qualität und die gute Arbeit, die die Vereine in der 3. Liga leisten."