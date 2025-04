Der SV Rödinghausen plant schon fleißig für die kommende Saison. Jetzt hat sich auf der Zugangsseite etwas getan.

Dass Lennox Afolabi torgefährlich ist, hat er in der Jugend bereits bewiesen. Der 18 Jahre alte Rechtsaußen wurde bei Arminia Bielefeld ausgebildet, wird seinem Stammverein im Sommer aber den Rücken kehren. Er geht zum SV Rödinghausen. Dort hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben.

"Wir bekommen mit Lennox einen unglaublich schnellen Außenbahnspieler, der auch über einen guten Offensivinstinkt verfügt. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial. Wir freuen uns auf ihn und seine weitere Entwicklung", sagte Rödinghausens Sportdirektor Alexander Müller.

Der aus Herford stammende Außenbahnspieler durchlief die gesamte Jugend des DSC und wurde 2023 mit der U17 deutscher Meister. In dieser Saison absolvierte er bislang 20 Spiele in der U19 Bundesliga, in denen er 10 Treffer erzielte. Afolabi kommt neben der Außenverteidigerposition auch auf der offensiven Außenbahn zum Einsatz.

In der laufenden Saison hat er etwa mit einem Dreierpack beim 6:0 gegen die U19 des SC Preußen Münster auf sich aufmerksam gemacht. Den Sprung zu den Profis, die sensationell im DFB-Pokalfinale stehen, hat Afolabi noch nicht geschafft. Statt in der dritten Liga will er nun also erst einmal eine Klasse tiefer den Sprung in den Herrenbereich wagen.

Dazu gibt der SVR eine erste Antwort auf den Aderlass in der Offensive. Denn mit Simon Engelmann müssen die Rödinghäuser ihren zwar, für Fußballerverhältnisse, mit 36 Jahren betagten, aber nach wie vor treffsicheren Mittelstürmer Simon Engelmann zum SV Meppen ziehen lassen.

Engelmann selbst, der in der laufenden Spielzeit bisher auf 22 Begegnungen (fünf Tore, eine Vorlage) kam, blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich hatte mit Lucas Beniermann und David Vrzogic sehr offene und ehrliche Gespräche über die Ziele des Vereins und meine Rolle im Kader. Da waren wir sehr schnell auf einem Nenner. Ich freue mich sehr auf die Heimspiele in der Hänsch-Arena mit den Fans des SV Meppen im Rücken. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe. Ich will meine Qualitäten einbringen, Tore machen und meine Erfahrung weitergeben. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft davon profitieren wird. Wir werden eine sehr erfolgreiche Saison spielen."

In der Liga geht es für den SV Rödinghausen am Samstag, 5. April, 14 Uhr, mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte weiter.