Der SV Borbeck marschiert in der Kreisliga B von Sieg zu Sieg und peilt die Rückkehr in die A-Liga an. Die Personalplanungen im Prinzenpark laufen auf Hochtouren.

Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg ist der Essener B-Ligist SV Borbeck auf Kurs Wiederaufstieg. Mit 53 Punkten nach 20 Partien führt Borbeck aktuell die Tabelle an, wobei selbst Rang zwei zur Rückkehr in die Kreisliga A reichen würde. "Aktuell läuft es gut, wir sind auf Kurs und wollen natürlich wieder hoch. Unser Ziel ist es, in der Restrunde alles zu gewinnen. Die Mannschaft marschiert extrem. Wir haben ein extrem gutes Team und eine hohe Identifikation mit dem Verein und seinen Zielen", freut sich der langjährige Cheftrainer Kevin Betting. Für die neue Saison hat der 36-Jährige bereits zwei "dicke Fische" an Land gezogen. Denn: Wie RevierSport erfuhr, wechseln Dustin Hoffmann und Kevin Sokhan Sanj in den Prinzenpark. Hoffmann ist Leistungsträger beim ambitionierten Landesligisten Adler Union Frintrop. In seiner Vita stehen auch 96 Oberliga-Spiele. Sokhan Sanj spielt aktuell beim Bezirksligisten Rhenania Bottrop. Früher stand der 34-Jährige beim FC Kray unter Vertrag und absolvierte dort 24 Regionalliga-Partien. Er gehört zum Krayer Team, welches im Jahr 2012 den legendären Durchmarsch von der Niederrheinliga in die Regionalliga West schaffte. Coach Betting freut sich über die erfahrenen Neuzugänge. "Bei Dustin hätte ich niemals damit gerechnet, dass wir ernsthaft eine Option sein können. Wir haben die Gespräche seit Jahresbeginn intensiviert und am Ende eine Maschine, einen Vorlagenkönig und Führungsspieler im Mittelfeldzentrum dazubekommen – ein echter Gewinnertyp eben", erklärt der B-Lizenz-Inhaber. Beide haben zwar schon ein höheres Fußballeralter, aber sie sind in Top-Form und haben noch richtig Bock auf Fußball. Das sind super Typen – auf und neben dem Platz. Kevin Betting. Zu Sokhan Sanj sagt der SVB-Trainer: "Wir haben seit drei Jahren Kontakt, jetzt hat es endlich geklappt. Er ist ein Abwehrchef, Führungsspieler, eine Kopfballmaschine und hat viel Mentalität. Beide haben zwar schon ein höheres Fußballeralter, aber sie sind in Top-Form und haben noch richtig Bock auf Fußball. Das sind super Typen – auf und neben dem Platz." Neben den drei höherklassigen Neuzugängen werden mit Tim Schöneweiß, Gillian Gabor Goik und Christian Maurer auch drei Kreisliga A-Spieler zum B-Liga-Spitzenreiter wechseln. Alle drei spielen beim FC Stoppenberg. Auch Dominik Bode Lindemann (vereinslos, zuletzt Schönebeck 4) wird sich dem SVB anschließen. Für die Kritiker, die glauben, dass Borbeck nur durch Geldinvestitionen diese Spieler verpflichten kann, hat Betting noch ein paar klare Worte parat: "Die ganzen Schlauen können sich die Sprüche nach dem Geldkoffer sparen. Bei uns gibt es immer noch 'nur' eine Bratwurst und ein kühles Stauder."

