Am Freitagabend (4. April, 19.30 Uhr) empfängt der MSV Duisburg den 1. FC Bocholt. Vor diesem Spiel haben wir mit MSV-Trainer Dietmar Hirsch auch über zwei andere Themen gesprochen.

Das Niederrheinpokal-Endspiel 2025 findet in Duisburg statt. Seit Dienstag, 1. April, ist offiziell bekannt, dass das Finale um den Verbandspokal nach zwei Jahren im Stadion an der Hafenstraße nun an die Wedau zieht.

Das waren natürlich für den MSV Duisburg sehr gute Nachrichten. Schließlich trifft der Regionalliga-West-Tabellenführer gegen Drittligist Rot-Weiss Essen nun in den eigenen vier Wänden an.

"Jeder im Verein freut sich extrem, dass wir das Spiel zuhause spielen können. Wir rechnen uns schon einiges aus, aber das wäre auch in Essen, Oberhausen oder anderswo der Fall. Wir sind gut drauf und selbstbewusst. Aber wir machen jetzt erstmal Schritt für Schritt weiter. Und das heißt: Am Freitag kommt Bocholt, dann weitere Ligaspiele und Ende Mai der Pokal. Es kann für den MSV Duisburg eine herausragend geile Saison werden", sagt Dietmar Hirsch.

Der Erfolgstrainer der Zebras weiß auch, dass mit dem besiegelten Aufstieg im Rücken ein Spiel gegen Rot-Weiss Essen wohl um einiges leichter fallen würde. Auf dem Weg zum sofortigen Wiederaufstieg warten eigentlich auch noch die Partien gegen den 1. FC Düren und KFC Uerdingen.

Aufgrund der ungewissen Lagen in beiden Klubs steht noch nicht fest, ob der MSV überhaupt noch diese Begegnungen bestreiten kann.

Zum Türskpor-Dortmund-Rückzug und den Pleiten von Düren sowie Uerdingen sagt MSV-Trainer Hirsch: "Zum Türkspor-Aus hatte ich mich ja schon geäußert und sagte, dass ich nicht so erfreut war. Aber was soll ich weiter sagen? Ich lese es nur und bewerte es nur. Wir werden dann spielen, wenn der Gegner auch spielt. Ansonsten müssten wir pausieren. Das wäre vielleicht nicht gut für unseren Spiel-Rhythmus. Aber klar ist doch, dass es so nicht weitergehen kann. Die Regionalliga West steht in keinem guten Kontext. Die Liga galt als die stärkste Regionalliga und hat jetzt einige Kratzer abbekommen. Alles andere muss der Verband jetzt regeln."