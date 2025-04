Die SpVgg Steele 03/09 stellt sich zur kommenden Saison in der zweiten Mannschaft mit einem Trainerteam neu auf.

Mit Timo Schnepp und Ilias Elouriachi steht zur neuen Spielzeit das Trainerteam für die Zweitvertretung der SpVgg Steele 03/09 in der Kreisliga A fest.

Ob es dann wirklich in der Kreisliga A für Schnepp/Elouriachi weitergehen wird, ist noch offen. Denn die Reserve des designierten Landesliga-Absteigers steht auch vor einem Abstieg in die Kreisliga B. Mit gerade einmal zwölf Punkten liegt Steele II sieben Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück.

Schnepp und Elouriachi sollen also den Neuaufbau der zweiten Mannschaft des zukünftigen Bezirksliga-Klubs übernehmen. Schnepp kommt als aktueller U19-Trainer in den Seniorenbereich, wo er momentan mit seiner A-Jugend als Spitzenreiter kurz vor dem Aufstieg in die Kreis-Leistungsklasse steht.

Der 33-jährige Elouriachi ist noch als aktiver Spieler der ersten Mannschaft der Steeler, die den letzten Tabellenplatz in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein belegt, unterwegs. Zur neuen Serie wechselt dann "Ele" als spielender Co-Trainer in die Zweite.

"Timo Schnepp verfügt insbesondere durch seine jahrelange Arbeit im Jugendbereich über ein gutes Netzwerk, was Talente angeht. Diese haben Bock sich im nächsten Jahr bei uns weiterzuentwickeln", heißt es von 03/09-Vorstandsseite über die Vorzüge von Schnepp.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung der Steelenser: "Mit Ilias Elouriachi an seiner Seite, der mit 79 Regionalligaspielen einiges an Erfahrung mitbringt und ebenfalls ein sehr gutes Netzwerk in Essen und Umgebung besitzt, blickt die Spielvereinigung sehr positiv in die sportliche Zukunft der zweiten Mannschaft."

Elouriachi gehörte einst zum "gallischen Dorf" des FC Kray, der von der Landes- bis in die Regionalliga durchmarschierte und sogar Rot-Weiss Essen im Viertliga-Lokalderby besiegte. Nun soll er gemeinsam mit Schneppe Steele II wieder in der Kreisliga nach oben führen.