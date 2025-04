Türkspor Dortmund ist schon raus aus der Liga, der 1. FC Düren und der KFC Uerdingen sind in der Insolvent. Ein Ende ist noch nicht zu sehen. Ein Regionalliga-Kommentar.

Diese Regionalliga-Saison im Westen ist eine einzige Schande. Bald gibt es mehr Rückzüge als Türkspor Dortmund Punkte hatte, als die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wurde - sieben waren es zur Erinnerung.

Erst der Rückzug von Türkspor Dortmund, dann die Insolvenzanträge beim KFC Uerdingen und beim 1. FC Düren mitsamt dem Versuch, eine Eröffnung der Insolvenz noch abzuwenden.

Doch bei beiden Vereinen war klar: Kommt kein Scheich vorbei, sind alle Bemühungen sinnlos. Was alleine beim KFC seit Januar alles an Schlammschlachten über die Bühne ging, es spottet jeder Beschreibung. Ein Trauerspiel voller Amateure.

Und da sind wir beim Thema: Viele Vereine ordnen sich sowieso eher dem Amateurlager zu, so wurden sie dann offenbar auch geführt. Und es geht nicht einmal in erster Linie darum, dass der Verband nun schauen muss, ob er das ganze Dilemma aussitzt und in naher Zukunft ein ähnliches Szenario herausbeschwört oder ob bei den Teilnehmern genauer hingeschaut wird.

Am schlimmsten betroffen sind Spieler und Mitarbeiter der Vereine. Speziell die Spieler dürften mit den tollsten Versprechungen geködert worden sein. Alles zerplatzte wie eine Seifenblase. Würde in Krefeld und Düren jetzt nicht zumindest für drei Monate das Insolvenzgeld gezahlt werden, die Spieler wären seit Anfang Januar ohne Bezahlung. Was ein Irrenhaus.

Und wir haben das Ende der Fahnenstange - und immer wieder neu zu berechnende Tabellen - noch nicht einmal erreicht. Denn klar ist: Alle Spiele von Türkspor wurden gestrichen, Uerdingen und Düren bekommen neun Punkte abgezogen.

Und ob sie die Saison beenden, steht noch in den Sternen. In Düren haben alle Spieler gekündigt, es läuft der verzweifelte Versuch, irgendwie Akteure zu mobilisieren. Man möchte dem Klub zurufen: Schafft klare Verhältnisse, stellt den Betrieb und tretet mit dem letzten bisschen Würde zurück.

Und in Krefeld haben sie nicht mal Geld, um das nächste Heimspiel auszutragen - so berichtet es die "RP". Schnell muss Geld her, sonst ist auch hier das Ende der Fahnenstange erreicht. Seit Monaten heißt es immer wieder, neue Sponsoren-Interessenten sind da, aber Gelder sind nie geflossen. Was für eine peinliche Geschichte, wo Worten niemals Taten folgen.

Was man hier bei den Vereinen mit Spieler, Betreuern und Fans macht, das sollte so niemand erleben müssen. Und man kann nur hoffen, dass die, die das alles zu verschulden haben, teils auch in der schon etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit, sich für immer aus dem Sport zurückziehen.