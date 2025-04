Den 1. FC Bocholt erwartet beim MSV Duisburg ein besonderes Auswärtsspiel. Das weiß auch Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch, der sich auch für die Fans freut.

Sportlich ist diese Regionalliga-Saison für den 1. FC Bocholt unter normalen Umständen gelaufen. Platz zehn, 32 Punkte, nach oben und nach unten geht nicht mehr viel. Auf die Fans warten aber noch einige Highlights.

Etwa das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg am Freitag, 4. April, 19:30 Uhr. Beim unangefochtenen Tabellenführer erwartet die "Schwatten" eine ganz besondere Atmosphäre. "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir Widerstände brechen müssen. Ein Widerstand wird vor allem die Wucht der Duisburger Fans sein. Die ist da. Die kann man auch nicht wegreden", sagte Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch im Vorfeld.

Der 36-Jährige weiß, wovon er spricht, hat er doch als Profi jahrelang selbst auf höchstem Niveau gespielt. "Mich hätte das als Spieler früher extrem heißgemacht, wenn gefühlt ein ganzes Stadion gegen mich ist. Es kommen aber auch 1000 bis 1300 Bocholter, die nur für uns da sind."

Ihn beeindruckt die Unterstützung der Anhänger spürbar: "Dass über 1000 Fans kommen, ist geil. Bocholt als Stadt ist eher beschaulich. Ich habe einiges von den Vorbereitungen der Fans mitbekommen. Da wird einiges kommen, auch in Sachen Choreografie. Ich hoffe, dass die Jungs es genießen. Ich möchte die Menschen, die teilweise Nächte im Clubheim verbracht und etwas fertiggemacht haben, mit einem geilen Spiel belohnen. Die Mannschaft soll ihr Herz auf dem Platz lassen, sodass alle stolz darauf sein können, was hier beim 1. FC Bocholt entsteht."

Auch wenn sportlich vieles für den MSV Duisburg spricht, wittert Schorch eine Chance für seine Mannschaft. Man müsse dem MSV wehtun, sagte er, angesprochen auf das 4:3 des FC Gütersloh in der Duisburger Arena. Eine von drei Saisonniederlagen des MSV, zu der, ginge es nach Schorch, am Freitag die vierte kommen soll.

Den passenden Rahmen wird es, aus Bocholter Sicht, in jedem Fall geben: "Du kommst in ein Stadion, dass es so in dieser Liga nicht gibt. Wenn wir unser Stadion fertig haben, wird es auch eines der schönsten der Liga sein. Die Leute nehmen das an. Nach Oberhausen werden auch wieder extrem viele Fans mitkommen. Die Leute in und um Bocholt lechzen nach Profifußball. Ich freue mich über die Unterstützung", frohlockte Schorch.

Ihn freut, dass in Bocholt augenscheinlich etwas heranwächst. "Ich habe gehört, dass die Fanszene auch für das letzte Spiel in Paderborn etwas organisieren möchte, sodass die Leute auch zu den weiteren Fahrten mitkommen. Das treibt uns an, noch weiter Gas zu geben. Mit dem Team drumherum können wir viel schaffen", sagte er. In der Tabelle sind die großen Sprünge dann aber frühestens erst wieder in der kommenden Saison möglich.