Das Dortmunder Westfalenstadion ist eines der ikonischsten Fußballstadien Deutschlands. Heute wird es 51 Jahre alt. Weisse noch?

Mindestens alle zwei Wochen strömen über 81.000 Fans in das Dortmunder Westfalenstadion. Mittlerweile trägt der Fußball-Tempel den Namen Signal-Iduna-Park. Nicht die einzige Veränderung, seit das Stadion am 2. April 1974 mit einem Testspiel gegen den FC Schalke 04 eröffnet worden ist. Weisse noch?

Ins Rollen gekommen ist das Projekt "Westfalenstadion" am 5. April 1965, weil die damalige Heimspielstätte Rote Erde in die Jahre gekommen war. Anstatt die heutige Heimspielstätte der zweiten Mannschaft auszubauen, entschied man sich für ein neues, großes Stadion: das Westfalenstadion.

"Den entscheidenden Impuls erfährt das Projekt jedoch erst, als die Stadt Köln Anfang der 1970-er Jahre auf einen Stadionneubau verzichtet, damit erst den Weg frei macht für eine Bewerbung Dortmunds für die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 - und damit für den Bau eines neuen Stadions. Ohne die zu diesem Anlass bereit gestellten Bundes- und Landesmittel wäre das Westfalenstadion nicht zu finanzieren gewesen", schreibt der BVB selbst rückblickend.

So oder so: Am 2. April 1974 wurde das Westfalenstadion mit seinen 54.000 Plätzen offiziell eingeweiht. Und, wie könnte es anders sein: Als Gegner kam der FC Schalke 04 vorbei.

Wenn man es ganz genau nimmt, war das aber nicht einmal das Eröffnungsspiel. Im Vorprogramm des Benefizspiels fand ein Duell zweier Frauenteams statt. Und so schoss in der 18. Spielminute der Begegnung des TBV Mengede und des VfB Waltrop Margarethe Schäferhoff Mengede in Führung – es war das erste Tor im neuen Westfalenstadion. Das eigentliche Spiel danach gewann der FC Schalke 04 3:0.

Das erste Bundesliga-Spiel im Westfalenstadion fand auf den Tag genau zwei Jahre später statt - und lautete VfL Bochum gegen Schalke 04. Weil das Ruhrstadion damals neu gebaut wurde, mussten die Bochumer umziehen.

Seitdem hat das Westfalenstadion viel erlebt. Stück für Stück wurde die Arena auf die heutigen 81.365 Plätze ausgebaut. Seit 2005 trägt das Stadion zudem den offiziellen Namen Signal Iduna Park. Angefangen hat jedoch alles mit dem Westfalenstadion. Und dem Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Weisse noch?