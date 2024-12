Für die Sportfreunde Lotte endet das Fußballjahr mit einem Schützenfest gegen den KFC Uerdingen. Der 1. FC Bocholt kann sich nicht vom Keller absetzen, Düren gewinnt.

Rückrundenstart in der Regionalliga West. Während Ligaprimus MSV Duisburg eine überraschende Heimniederlage gegen den FC Gütersloh kassierte, war Rot-Weiß Oberhausen erst am Nachmittag gefordert.

Die Rückrunde begann zunächst bereits am Freitag mit einer Spielabsage. Die Gemeinde Rödinghausen hatte das Wiehenstadion bis Jahresende gesperrt, sodass die Partie des SVR gegen den Zweitplatzierten Fortuna Köln abgesagt werden musste. So konnte die U23 von Schalke 04 einen wichtigen Sieg feiern - mit reichlich Profi-Unterstützung.

Auf den übrigen Plätzen sah das dann schon besser aus, überall sonst rollte der Ball. So auch am Lotter Kreuz, wo die Sportfreunde Lotte auf den KFC Uerdingen trafen. Ein Aufsteigerduell, das im ersten Abschnitt aber nicht wie eines wirkte. Denn die Gastgeber hatten das Geschehen komplett im Griff, dominierten den KFC und führten nach 45 Minuten bereits mit 3:0. Marc Heider (23.), Kevin Holzweiler (26.) und Fatlum Elezi (43.) brachten Lotte mit ihren Treffern auf die Siegerstraße.

Aus der Kabine kamen die Krefelder deutlich verbessert, es entwickelte sich ein Spiel mit leichten Vorteilen für Uerdingen. Gianluca Rizzo (64.) belohnte den KFC mit dem 1:3, das aber nicht lange Bestand haben sollte. Leon Demaj stellte nur wenig später (73.) den alten Abstand wieder her, die Krefelder Hoffnungen waren schnell wieder verschwunden. Nico Thier (87.) schraubte das Ergebnis noch in die Höhe, 5:1 hieß es am Ende für die Sportfreunde.

Der 1. FC Bocholt und Fortuna Düsseldorf II trafen als Tabellennachbarn aufeinander und wollten sich mit einem Sieg ein kleines Winterpolster auf die Abstiegszone erarbeiten. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte und einem leistungsgerechten 0:0 waren es im zweiten Durchgang die Bocholter, die durch Raphael Assibey-Mensah (48.) nur kurz nach Wiederbeginn in Führung gingen. Doch zu einem Heimsieg reichte es nicht für den FCB, da Deniz Bindemann den 1:1-Ausgleich besorgte (70.).

Liga-Neuling Eintracht Hohkeppel beendet das Jahr nach einem 0:2 beim 1. FC Köln II auf einem Abstiegsplatz, der 1. FC Düren besiegte den SC Paderborn II mit 2:1. Der Wuppertaler SV setzte sich mit einem 2:0-Sieg über Schlusslicht Türkspor Dortmund von den Abstiegsplätzen ab.

Mit dem Abschluss des 18. Spieltags geht es nun aber zunächst in die Winterpause, am 24. Januar wird das Fußballjahr 2025 in der Regionalliga West mit zwei Partien eröffnet.