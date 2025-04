Rot-Weiss Essen 19:30 Hansa Rostock 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag (6. April, 19.30 Uhr) Hansa Rostock. Uwe Koschinat peilt in seiner noch jungen Ära als RWE-Trainer den fünften Heimsieg an.

Vier Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage: Die Heimbilanz von Uwe Koschinat als Trainer von Rot-Weiss Essen kann sich sehen lassen. Und die Stimmung an der Hafenstraße beflügelte zuletzt sein Team. Auf eine tolle Atmosphäre hoffen die Rot-Weissen auch am Sonntag (6. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), wenn Hansa Rostock mit rund 2000 mitreisenden Schlachtenbummlern von der Ostsee im Ruhrgebiet aufkreuzt. Dagegen wird Rot-Weiss Essen mit 16.000 Fans und einer zuletzt heimstarken Mannschaft halten. Ganz grundsätzlich hat, glaube ich, jeder Essener es verstanden: wir schaffen es nur zusammen. Ich weiß schon jetzt: Die Stimmung wird am Sonntag fantastisch sein Uwe Koschinat Auf die Frage, ob denn Koschinat eine noch heißere Atmosphäre als zuletzt es zuletzt in Essen der Fall war, erwartet, sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz: "Ich überlege gerade: Geht überhaupt mehr Emotionalität und Unterstützung als gegen Ingolstadt, Mannheim und Dresden? Und das habe ich mich auch nach jedem dieser Spiele gefragt - und die Fans haben es mit einem klaren 'Ja' beantwortet. Wir haben nicht immer begeisternd gespielt, aber gefightet. Ganz grundsätzlich hat, glaube ich, jeder Essener es verstanden: wir schaffen es nur zusammen. Ich weiß schon jetzt: Die Stimmung wird am Sonntag fantastisch sein." Überragend war die Stimmung unter der Woche auch bei Arminia Bielefeld auf der Alm: Der Ex-Klub des aktuellen Essener Trainers zog sensationell nach einem 2:1-Sieg über den amtierenden Double-Sieger Bayer Leverkusen in das DFB-Pokalfinale ein. Das begeisterte auch Koschinat. "Alle Bielefelder Erfolge gegen Bundesligisten kamen ja so zustande, dass man fußballerisch auch überlegen war. Arminia hatte immer einen fantastischen Plan. Absolute Hochachtung auch von meiner Seite. Als Drittliga-Trainer kann man sich nur daran orientieren. Und man muss hier auch unsere Leistung im Februar auf der Alm noch einmal hervorheben", sagt Koschinat, dessen Mannschaft die letzte war, die die Alm stürmen konnte.

Zur Startseite