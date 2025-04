Der SSV Ulm steckt tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Nun folgt eine Auswärtsfahrt zum FC Schalke 04.

Nach dem 2:1-Sieg über den SV Darmstadt 98 vergangene Woche hat der SSV Ulm im Abstiegskampf der 2. Bundesliga geschöpft. Für den Aufsteiger war es der erste Dreier seit sieben Spielen.

Nun steht für den SSV Ulm eine Auswärtsfahrt zum FC Schalke 04 an (Sonntag, 13.30 Uhr, live im RS-Ticker). Und das lässt das ein oder andere Fußballherz bei den Baden-Württembergern höher schlagen.

60.000 Zuschauer werden am Sonntag in der Arena erwartet, 2.500 davon werden per Sonderzug aus Ulm kommen.

"Das finde ich sensationell. Die sollen den Tag genießen und wir werden 90 Minuten alles dafür tun, dass sie die Heimfahrt dann auch genießen können. Wir haben in Karlsruhe schon gesehen, was der Block für eine Wucht hat. Es bleibt auch eine Stärke vom Verein, dass die Jungs von außen so unterstützt werden", sagte im Vorfeld Cheftrainer Robert Lechleiter.

Doch bei aller Euphorie über die beeindruckende Atmosphäre, die ihn und seine Mannschaft erwartet: Es geht um Punkte. Immer beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 nur einen Zähler.

"Schalke ist mit Sicherheit etwas Besonderes, eines der schönsten Stadien in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Aber es darf uns in dem Sinne nicht berühren. Wir fahren da nicht nur hin, weil es ein schönes Stadion ist, sondern weil wir etwas mitnehmen wollen," betonte daher Lechleiter.

Seine Mannschaft habe eine "richtig gute" Trainingswoche hinter sich. Und ist fit. Im Vergleich zur Vorwoche fehlt einzig Luka Hyryläinen, der sich gegen Darmstadt die fünfte Gelbe Karte abholte.

"Wir erwarten eine Schalke-Mannschaft, die nach dem Wochenende mit Sicherheit alles daran setzt, auf Sieg zu spielen. Wir wissen aber auch, dass wir Möglichkeiten bekommen werden. Wir wollen den Weg weitergehen und aus Schalke auf alle Fälle etwas mitnehmen und sind davon überzeugt, dass das auch möglich ist, wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen", erklärte Lechleiter.