Regionalliga: RWO siegt dank Blitzstart – Später Genickbruch für KFC Uerdingen

Rot-Weiß Oberhausen siegt zum Auftakt des 28. Spieltags der Regionalliga West mühelos, während der KFC Uerdingen einen späten Genickbruch erleidet.

Rot-Weiß Oberhausen ist durch einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Köln vorerst auf den dritten Platz der Regionalliga West geklettert.

Schalke-Keeper Justin Heekeren hatte es sich an alter Wirkungsstätte gerade gemütlich gemacht, da ging sein altes Team bereits in Führung: Mit dem ersten Angriff der Partie wurde Luca Schlax auf die Reise geschickt und netzte souverän zum 1:0 ein (1.).

RWO blieb in der Folge spielbestimmend, Timur Kesim scheiterte per Kopf nur knapp an Lennart Winkler (18.), und hatte - mit der Ausnahme einer Halbchance von Gianluis Di Fine – bis zum Seitenwechsel alles im Griff.

Die Kölner machten in Durchgang zwei mehr nach vorne, doch Strafraumszenen blieben rar. Bis zur 59. Minute, als Simon Ludwig den Ball nach einer Ecke zum 2:0 ins Tor stocherte (59.).

RWO spielte den Sieg anschließend mühelos runter, hatte dabei sogar weitere Chancen. Am Ende aber blieb es beim 2:0-Heimsieg der Oberhausener, die nun bei 47 Punkten stehen.

So spielten sie:

RWO: Kratzsch – Donkor (84. Hot), Ezekwem, Klaß, Ludwig – Yalcin, Schlax (84. Kayser), Berisha (88. Mutlu), Gueye – Kesim, Bonga (69. Demirarslan)

Fortuna Köln: Winkler – Afamefuna, Fischer, Fünger (87. Bauens), Pernot – Wiese (69. Breitfelder), Di Fine (46. Vieting), Budimbu, Matter, Mika, Sarpei (59. Mittelstädt)

Tore: 1:0 Schlax (1.), 2:0 Ludwig (59.)

Schiedsrichter: Jonas Fischbach

Zuschauer: 2802

KFC Uerdingen verliert spät beim SC Paderborn

Durch das Insolvenzverfahren und den damit einhergehenden neun Punkten Abzug, ist der KFC Uerdingen mehr als zu vor auf jeden Zähler in der Regionalliga West angewiesen. Um so schmerzhafter ist die späte 1:3 (0:1)-Pleite, die die Krefelder am Freitagabend bei der Zweitvertretung des SC Paderborn kassierten.

Joel Vega Zambrano besorgte nach einer halben Stunde auf Steckpass von Georg Ermolaev die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für die Hausherren, die bereits einige Chancen zur Führung hatten liegen lassen.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die zuvor harmlosen Krefelder deutlich verbessert, allerdings ohne zwingend zu werden. Bis zur 81. Minute, als der eingewechselte Hamadi Al Ghaddioui wie aus dem Nichts das 1:1 erzielte und dem KFC somit wenigstens einen Punkt zu retten schien.

Doch quasi im Gegenzug der Genickbruch: Ron Meyer konnte noch gegen Ermolaev parieren, doch Kevin Gleissner stand goldrichtig, um zum 2:1-Siegtreffer abzustauben (84.). Zambrano sorgte in der 89. Minute für die Entscheidung.

Der KFC Uerdingen bleibt – nach Punktabzug – bei 15 Zählern.

So spielten sie:

SC Paderborn II: Schulz – Böhmer, Flörke, Zobel – Bugenhagen (90. Becker), Kojic, Pledl, Zajaczek – Ermolaev (90. Lakämper), Langfeld (68. Gleissner), Zambrano (90. Kiewitt)

KFC Uerdingen: Meyer – Altuntas, Langer, Tshitoku – Fehr, Klefisch (46. Al Ghaddioui), Michel (67. Rizzo), St. John – Ciccarelli, Tolba (78. Bafdili), Werner (46.)

Tore: 1:0 Zambrano (30.), 1:1 Al Ghaddioui, 2:1 Gleissner, 3:1 Zambrano (89.)

Gelbe Karten: Langfeld, Michel – Langer, Al Ghaddioui