Am Sonntag trifft Schalke auf den SSV Ulm. Die Schalker reden kaum über den Gegner, für Ulm ist es das Spiel des Jahres.

In diesen Tagen geht es beim FC Schalke 04 mal wieder ums große Ganze. Wird Jochen Sauer der neue Sportvorstand? Bleibt Loris Karius in der kommenden Saison Stammtorwart? Kommt Timo Becker von Holstein Kiel?

Und überhaupt: Fördergenossenschaft, Finanzen, Ziele - alles wichtige Themen für S04. Nur über den kommenden Gegner wurde fast gar nicht gesprochen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt der Tabellenvorletzte SSV Ulm 1846 nach Gelsenkirchen. Für die Ulmer ist das Spiel auf Schalke so gar nicht unwichtig. Sonders etwas ganz Besonderes.

Auf eigene Faust haben die Fans der Ulmer zum ersten Mal in dieser Saison einen Sonderzug auf die Beine gestellt, der die Stadt an der Donau um 4.30 Uhr in der Früh verlässt und um 2 Uhr in der Nacht auf Montag zurückkehrt. Rund 2500 Fans der „Spatzen“ reisen mit nach Gelsenkirchen. Ulms Trainer Robert Lechleiter formulierte am Freitag großen Respekt: „Das ist einmalig. Die Fans sollen den Tag genießen. Wir werden 90 Minuten alles dafür tun, alles raushauen, damit sie die Heimfahrt genießen können.“

Schalke-Gegner Ulm: zuletzt 4 Punkte aus 2 Spielen

Seit zwei Spielen hat Lechleiter beim Doppel-Aufsteiger, der vor zwei Jahren noch in der Regionalliga Südwest spielte, das Sagen. Zunächst eroberten die Ulmer in Karlsruhe beim 0:0 einen überraschenden Punkt, dann besiegten sie Darmstadt 98 mit 2:1.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch einen Punkt, der Klassenerhalt scheint wieder ein realistisches Ziel zu sein. „Schalke ist etwas Besonderes, eines der schönsten Stadien in Deutschland, sogar in Europa. Aber wir fahren nicht dorthin, um uns das schöne Stadion anzuschauen. Wir wollen etwas mitnehmen“, sagte Lechleiter.

Die Schalker Mannschaft hat er genau studiert. „Schalke hat eine sehr hohe Wucht in der Offensive mit vielen Positionswechseln, das machen sie gut. Defensiv gibt es den einen oder anderen Raum, den wir nutzen wollen“, erklärte Lechleiter.

49 Gegentore nach 27 Spielen: Schalke hat die viertschwächste Defensive der Liga, Trainer Kees van Wonderen setzte nach dem 3:3 in Fürth vor einer Woche zu einer Wutrede an. Die Ulmer hatten Schalke schon im Hinspiel geärgert. Es blieb nur beim 0:0, weil S04-Torwart Justin Heekeren einen guten Tag erwischt hatte.

Daran können sich die Schalker kaum noch erinnern. Die Fans interessieren sich kaum für die Stärken des SSV Ulm 1846. Auch Trainer Kees van Wonderen fiel nicht viel Besonderes ein, um den Gegner zu beschreiben: „Ulm hat in der Tabelle den Anschluss wieder hergestellt. Sie sind schwer zu bespielen, das haben wir in Ulm gesehen. Wir müssen unser Bestes bringen, dann können wir jeden schlagen. Sind wir nicht gut, tun wir uns gegen jeden schwer.“

Floskeln. Der Satz, dass seine Mannschaft gewinnen muss, ging ihm aber nicht so klar über die Lippen. Er sagte nur: „Wir sind keine Roboter. Wenn du gewinnen musst, dann gelingt das nicht. Ich behalte die Ruhe. Wir müssen zurück auf den Platz, auf den Schalke gehört. Was müssen uns darauf konzentrieren, die Sachen zusammen so gut wie möglich umzusetzen.“

Schalke: Was ist mit Sauer, Karius und Becker?

Es ist auf Schalke überall zu merken: Die Saison geht allmählich zu Ende, der Klassenerhalt ist so gut wie sicher geschafft. Alle positionieren und empfehlen sich. Und wie sieht es bei den wichtigen Fragen aus?

Sportvorstand Sauer? Jochen Sauer, Nachwuchschef des FC Bayern, traf sich am 22. Februar mit Schalkes Bossen und sprach über ein mögliches Engagement als Sportvorstand am Rande des U19-Spiels zwischen S04 und FCB (2:0). Es war die Zeit, in der Schalke viele Vorgespräche führte, auch mit Jörg Schmadtke, Igli Tare, Fredi Bobic, Jonas Boldt, Rachid Azzouzi. Sauer blieb ein Kandidat.

Stammtorwart Karius? Der verletzte Torwart beginnt seine Reha in Deutschland, obwohl sein Familienmittelpunkt die italienische Stadt Mailand ist. Schalke will ihn halten, aber zu geringen Bezügen. Alles Verhandlungssache.

Kommt Timo Becker von Holstein Kiel? Der Herzens-Schalker ist der Wunschkandidat, von seiner Verpflichtung soll ein Signal ausgehen. Ob er kommt? Auch das: Verhandlungssache.

Doch erst einmal, so schwer es vielen Schalkern fallen mag, zählt nur das Spiel gegen den SSV Ulm 1846. Kalt soll es werden, nur zehn Grad sind vorhergesagt, aber sonnig. Das Herz ihrer Fans erwärmt haben die Schalker zuletzt selten. Sonntag wäre ein guter Zeitpunkt.