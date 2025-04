Nach der Verletzung von Loris Karius muss Justin Heekeren wieder ins Tor des FC Schalke. Das denkt sein Coach über den erneuten Wechsel vor dem Heimspiel gegen den SSV Ulm.

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es für den FC Schalke am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den SSV Ulm 1846 weiter. Und es bleibt dabei. Die Königsblauen müssen weder nach oben noch nach unten schauen.

In dieser Saison wird es nicht mehr spannend werden, es wäre nur ratsam, auch mit Blick auf die TV-Tabelle, wenn man noch den einen oder anderen Platz klettern könnte.

Da sollte ein Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Ulm, der auf dem vorletzten Platz steht, drin sein. S04-Trainer Kees van Wonderen, der gegen die Ulmer auf Christopher Antwi-Adjei, Ilyes Hamache, Emil Höjlund und Loris Karius verzichten muss, erklärt vor den 90 Minuten am Sonntag: "Wir haben die Woche genutzt, um uns bestmöglich vorzubereiten. Ulm hat zuletzt vier Punkte in zwei Spielen unter dem neuen Trainer geholt. Es wird - wie in jeder Woche - ein Kampf werden. In der Liga liegen alle nah beieinander. Wir wollen die drei Punkte hier behalten.“

Wobei der Coach klarmacht, dass es auch gegen den Vorletzten keinen Pflichtsieg geben kann: „Wir wollen jede Woche gut spielen und gewinnen. Aber es gibt auch immer schlechtere Phasen, auch wenn man es nicht möchte. Da muss man sich rausarbeiten. Wir sind keine Roboter.“

Auch Justin Heekeren nicht, der nach der Verletzung von Loris Karius wieder im Tor stehen wird. Keine leichte Aufgabe für den Schlussmann, der erst vor wenigen Wochen den Status als Nummer eins verlor. Van Wonderen: „Er ist sehr ruhig, konzentriert, talentiert. Er hat sich nie frustriert oder lustlos gezeigt. Er ist dran geblieben. Es freut mich, dass er jetzt wieder die Chance erhält, sich zu zeigen.“

Und im Verbund mit seinen Defensivkollegen möchte Heekeren sicher die Eindrücke vom 3:3 in Fürth korrigieren, als in der Abwehr wenig stimmte und es auch Kritik vom Trainer gab, der dazu sagt: „Wir haben es analysiert, die Spieler wissen, was nicht gut lief. Es ist erledigt. Wir gehen weiter.“

Das Restprogramm des FC Schalke

SSV Ulm (H)

Jahn Regensburg (A)

Hamburger SV (H)

1. FC Kaiserslautern (A)

SC Paderborn (H)

Fortuna Düsseldorf (A)

SV 07 Elversberg (H)

So könnte der FC Schalke gegen den SSV Ulm spielen

Heekeren - Gantenbein, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Younes - Sylla

Es fehlen: Antwi-Adjei (muskuläre Oberschenkelverletzung), Hamache (Achillessehnenverletzung), E. Höjlund (Trainingsrückstand), Karius (muskuläre Wadenverletzung), Bulut

Sperren drohen: Bachmann, Grüger, Mohr, Murkin, Schallenberg