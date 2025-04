Nach Bocholt bedeutet für den MSV Duisburg vor Düren. Dietmar Hirsch fehlte nach dem 1:1-Remis gegen seinen Ex-Verein jegliches Verständnis für das Vorgehen des insolventen Klubs.

Der kommende Gegner ist auf der Pressekonferenz nach einem Spiel nur selten Thema. Nach dem Chancenwucher bei der Punkteteilung des MSV Duisburg gegen den 1. FC Bocholt am Freitagabend war das anders.

Viel wurde in den vergangenen Tagen über den 1. FC Düren gesprochen. Als wäre die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Regionalligisten nicht schon Grund genug dafür, sorgte die Meldung eines von einem Influencer aufgerufenen Probetags am Dienstag, bei dem sich potenzielle Neuzugänge für den Rest der Saison empfehlen dürfen, für viel Verwunderung und Kritik.

Während die Profis des MSV Duisburg sich gar nicht zu sehr zur bevorstehenden Wundertüte am Mittelrhein äußern wollten und sich wie Joshua Bitter eher in überraschender und abwartender Haltung übten, nahm Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch kein Blatt vor den Mund. „Das wird wahrscheinlich irgendwann in jeder Comedy-Show auftauchen. Da habe ich absolut kein Verständnis für", wurde der 53-Jährige deutlich.

Der Trainer weiter: "Die Liga steht durch die finanziellen Probleme von drei Vereinen schon in keinem guten Licht. Dass jetzt, sechs Spieltage vor Schluss, so ein Casting stattfindet, ist albern und hat für mich mit Profi- und leistungsorientiertem Fußball nichts zu tun. Man liest es auch auf der Seite von Düren. Wir bereiten uns auf jeden Gegner vor und analysieren ihn. Es geht um die Meisterschaft. Aber wir wissen nicht, was passiert.“

Bevor es am kommenden Samstag in der Regionalliga weiter geht, steht am Mittwochabend in der Schauinsland-Reisen-Arena noch die diesjährige Mitgliederversammlung auf der Agenda. Und die wird in diesem Jahr wesentlich ruhiger ausfallen als in den vergangenen Jahren des Abstiegskampfs in Liga drei.

Mannschaft und Trainer werden gemeinsam vor Ort sein. „Wir brauchen keine Angst haben und sind gut dabei. Deshalb freuen wir uns darauf“, sagte Hirsch mit Blick auf die Veranstaltung.