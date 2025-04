Am Ende konnte sich der MSV Duisburg nicht belohnen. Trotz eines Powerplays kamen die Zebras nicht über ein 1:1-Remis gegen den 1. FC Bocholt hinaus.

An Freitagabenden tut sich der MSV Duisburg im Jahr 2025 im heimischen Wohnzimmer noch schwer. 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen, 0:0 gegen den SC Paderborn II und nun ein 1:1-Unentschieden (0:1) unter Flutlicht gegen den 1. FC Bocholt.

Die Hirsch-Elf versiebte zu viele Chancen, zeigte dennoch eine ansprechende Leistung und baute den Vorsprung bei nun gleich vielen Spielen auf dem ersten Verfolger auf Mönchengladbach auf acht Punkte aus.

Mit 19.045 Zuschauern im Rücken liefen die Zebras am Freitagabend vor der zweithöchsten Kulisse nach dem Derby Ende Januar auf. Die Fans pushten ihr Team speziell während des Chancenwuchers im zweiten Durchgang immer wieder nach vorne. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken, gingen durch einen sehenswerten Treffer von Nicolas Hirschberger früh in Führung.

Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung war es Dustin Willms, der den Zebras nach einer guten Stunde mit seinem ersten Regionalligatreffer für den MSV noch einen wichtigen Punkt sicherte. Malek Fakhro und Steffen Meuer ließen danach die besten Möglichkeiten auf den Sieg noch liegen.

„Das ist meine Lieblingsaktion, mit dem Ball in die Mitte zu ziehen und ins lange Eck abzuschließen“, freute sich Willms über sein Jokertor. Zuvor hatten seine Offensivkollegen schon im offensiv wesentlich ärmeren Durchgang eins einiges liegen gelassen. „Wir hatten auch Pech im Abschluss“, meinte der ehemalige Aachener.

Joshua Bitter lief am Ende auf dem Zahnfleisch. „Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend, weil am Ende viel mehr drin war. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Solche Abende gibt es. Das sollten wir nicht überbewerten“, sagte der Rechtsverteidiger völlig erschöpft auf dem Weg durch die Mixed-Zone.

Immerhin, die Zebras blieben auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen und fahren nun am kommenden Samstag zum 1. FC Düren, wo sie auf dem Weg Richtung Drittligarückkehr eine Wundertüte erwarten wird.