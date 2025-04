Justin Heekeren hütete früher das Tor von Rot-Weiß Oberhausen. Am Freitagabend fieberte der Schalke-Profi mit seinem alten Verein.

Am Sonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) wird Justin Heekeren in der 2. Liga das Tor des FC Schalke 04 beim Heimspiel gegen den SSV Ulm hüten. Am Freitagabend stattete er seinem alten Verein Rot-Weiß Oberhausen einen Besuch ab.

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Heimspiels der Kleeblätter gegen Fortuna Köln (hier live im RS-Ticker) kam der Profi in Begleitung in seiner alten sportlichen Heimat an, um seinem Ex-Klub die Daumen zu drücken. Viele RWO-Anhänger erkannten ihren ehemaligen Torwart natürlich wieder. Bei 1,96 Metern Größe fiel Hekeren sofort auf und wurde von einigen Fans freundlich begrüßt.

Heekeren schaffte in Oberhausen unter Trainer Mike Terranova den Sprung von der U19 in das Regionalligateam. Dort machte er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und wechselte im Sommer 2022 für 300.000 Euro zum FC Schalke 04.

Auf Schalke war er in dieser Saison in der 2. Liga unter Karel Geraerts Stammtorhüter. Dabei setzte sich der 24-Jährige gegen den vor der Saison von Kaderplaner Ben Manga von Eintracht Braunschweig verpflichteten Thorben Hoffmann durch. Das blieb auch so, als Geraerts im Oktober gehen musste und Kees van Wonderen auf Schalke das Kommando an der Seitenlinie übernahm. Dabei hatte er bei einem internen Casting gegen Hoffmann die Nase vorn. Hoffmann flüchtete in der Winterpause zurück nach Braunschweig.

Als Ersatz holte S04 den vereinslosen Loris Karius. Aber zunächst spielte wieder Heekeren. Nach dem 0:2 beim SV Darmstadt 98 wechselte van Wonderen und setzte Heekeren auf die Bank. Der oft hinter vorgehaltener Hand gemachte Vorwurf lautet, dass Heekeren zwar solide spielt, aber keine sogenannten unhaltbaren Bälle pariert und somit den Knappen kein Spiel gewinnt.

Nach der Verletzung von Lorius Karius beim 3:3 der Schalker in Fürth wendete sich das Blatt erneut. Karius fällt bis zum Saisonende aus. Ebenso der talentierte Nachwuchsmann Luca Podlech. Somit wird Heekeren bis zum Saisonende wieder im Schalker Kasten stehen und kann sich erneut beweisen.

Beim Heimspiel von RWO am Freitag brauchte er aber nur die Daumen drücken. Sicher eine willkommene Abwechslung.