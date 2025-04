Rot-Weiss Essen will nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg und nur einem Punkt zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntagabend (6. April, 19.30 Uhr) kommt Hansa Rostock.

Rot-Weiss Essen hat in den vergangenen zehn Begegnungen 20 Zähler geholt. Diese positive Bilanz führte dazu, dass sich RWE aus dem Keller auf einen Nicht-Abstiegsplatz kämpfte.

Auf diesem steht RWE auch noch acht Spieltage vor Schluss. Der Vorsprung beträgt aber, auch aufgrund der letzten drei sieglosen Partien, nur noch einen Zähler. Am Sonntag (6. April, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Hansa Rostock in das Stadion an der Hafenstraße.

Klaus Gjasula (5. Gelbe Karte) wird den Essenern gegen die Hanseaten genauso wie die Dauerverletzten Ekin Celebi und Thomas Eisfeld fehlen. Auch Moussa Doumbouya (Einblutung nach Schlag) muss passen. Während Gianluca Swajkowski noch im Wiedereingliederungsprozess zum Mannschaftstraining ist, konnte Nils Kaiser diesen in der laufenden Woche komplett durchziehen und ist wieder eine Alternative. Das gilt auch für Manuel Wintzheimer.

Vielleicht wird es Wintzheimer sein, der nach zuletzt nur einem Treffer aus drei Spielen wieder ein rot-weisses Tor erzielt. Denn es scheint gut möglich zu sein, dass Dominik Martinovic mal eine Pause erhält.

Ich stelle in den Vordergrund, was der Junge schon alles für RWE gerissen hat. Was das Toreschießen betrifft - nochmal: Er ist sehr, sehr selbstkritisch. Es gibt keinen Menschen in Essen, der sich mehr ein Tor wünscht als Dominik Martinovic Uwe Koschinat

Der 28-Jährige wurde im Winter als erhoffter Heilsbringer verpflichtet, doch er trifft nicht. Für RWE bestritt er, inklusive des Pokalspiels, zwölf Pflicht-Begegnungen. Seine Bilanz: kein einziger Treffer! Immerhin: Fünf Vorlagen gehören zur Ausbeute. Das erste Halbjahr 2024/2025 absolvierte Martinovic in Kroatien. Insgesamt blickt der Stürmer (!) in der laufenden Serie auf 24 Pflichtpartien und nur einen mickrigen Treffer - für Ex-Klub Slaven Belupo.

Zur Kritik an Martinovic und ob dieser zuletzt, auch mangels an Alternativen, eine Art Freifahrtschein besaß, sagt Uwe Koschinat: "Nein. Es gibt keine Freifahrtscheine. Dominik Martinovic hat einen sehr hohen Eigenanspruch. Und glauben Sie mir: er läuft hier nicht pfeifend und zufrieden herum. Fakt ist aber auch, dass Martinovic mit ein Grund dafür ist, dass Ahmet Arslan in den vergangenen Wochen und Monaten viel getroffen hat. Wir wissen auch, dass wir sehr, sehr hart arbeiten müssen, um in der 3. Liga unsere Punkte zu holen. Ich stelle in den Vordergrund, was der Junge schon alles für RWE gerissen hat. Was das Toreschießen betrifft - nochmal: Er ist sehr, sehr selbstkritisch. Es gibt keinen Menschen in Essen, der sich mehr ein Tor wünscht als Dominik Martinovic."

Nun ist der 26-jährige Wintzheimer wieder fit - und Koschinat betont: "Er ist zu einhundert Prozent eine Alternative. Wir haben gleich noch ein längeres Gespräch. Er hat in dieser Woche einen sehr guten Eindruck gemacht. Er ist jemand, der Profifußball kann. Er ist jetzt sehr nah an der Mannschaft, ich bin davon überzeugt, dass er noch ein wichtiger Bestandteil in dieser Saison sein wird." Vielleicht schon am Sonntag gegen Rostock.