Bei der Drittligapartie zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen soll es zu sexistischen Rufen gegen die Schiedsrichterin gekommen sein. Nun könnte es Folgen geben.

Der Deutsche Fußball-Bund hat wegen des Verdachts der sexistischen Äußerungen gegenüber Schiedsrichterin Fabienne Michel beim Drittliga-Spiel zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen Ermittlungen eingeleitet.

Auslöser sei eine Recherche der Sportschau, der den DFB überhaupt darauf aufmerksam machte, dass die Unparteiische bei der 0:3-Niederlage der Essener vergangenen Freitag durch RWE-Fans übelst beleidigt wurde.

„Rot-Weiss Essen ist in diesem Zuge gemäß der Rechts- und Verfahrensordnung angeschrieben worden und nun zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert“, teilte Alexander Feuerherdt, Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH, mit. Man begrüße die aufgenommenen Ermittlungen ausdrücklich, hieß es. „Gerade die Unterstützung und der Schutz der Schiedsrichterinnen ist uns sehr wichtig und hat hohe Priorität.“

Michel hatte bei der Partie zwischen dem SC Verl und RWE einen unglücklichen Moment. In der ersten Halbzeit war sie Essens Klaus Gjasula in den Weg gelaufen, als dieser versuchte, das 1:0 durch Berkan Taz zu verhindern. RWE-Trainer Uwe Koschinat und einige Spieler reagierten frustriert, gaben der Schiedsrichterin im Nachgang aber keine Schuld an der Niederlage.

Anders sollen die Reaktionen im Gäste-Block ausgesehen haben. Nach anfänglichen „Schieber, Schieber“-Sprechchören, ging der Unmut einiger RWE-Fans laut Sportschau in blanken Sexismus über. Michel soll dabei das Ziel einiger Gesänge gewesen sein, die nicht nur sexistische Beleidigungen enthielten, sondern auch verbale sexualisierte Gewalt.

Wie die Sportschau berichtet, hat der SC Verl auf Nachfrage mitgeteilt, dass es in Fällen sexistischer Diskriminierung wie auch bei Rassismus klar definierte Abläufe gibt: "Durchsagen des Stadionsprechers, Ansprache durch Fanbeauftragte sind Teil dieses Ablaufs." Ob und wann eingegriffen werde, sei jedoch Ermessenssache der Sicherheitsverantwortlichen und des Schiedsrichterteams.