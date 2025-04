Die SpVgg Unterhaching plant angesichts des voraussichtlichen Abstiegs bereits für die Regionalliga. Dabei soll der Interimstrainer Sven Bender eine entscheidende Rolle spielen.

Dass die SpVgg Unterhaching in der kommenden Spielzeit nicht mehr drittklassig sein wird, ist so gut wie sicher. 18 Punkte Rückstand sind es mittlerweile auf das rettende Ufer, das wird nicht mehr aufzuholen sein.

Daher haben bei den Hachingern bereits die Planungen für die Regionalliga begonnen. Eine wichtige Rolle dabei soll auch Sven Bender spielen, der nach der Entlassung von Heiko Herrlich interimistisch das Traineramt bekleidet. Bereits nach dem Aus von Herrlichs Vorgänger Marc Unterberger im Dezember sprang Bender interimsweise ein und betreute Unterhaching für drei Spiele (ein Unentschieden, zwei Niederlagen).

Nun hat sich auch der ehemalige BVB-Profi und Nationalspieler zu seiner Zukunft geäußert. Bender betonte, dass er die Mannschaft "grundsätzlich schon" auch in der Regionalliga coachen möchte. Zumindest, "wenn die Bedingungen gegeben sind", wie er am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Viktoria Köln sagte. Zu 100 Prozent entschieden sei die Zukunft aber noch nicht. Präsident Manfred Schwabl bezeichnete Bender zuletzt als Wunschkandidaten. "Vom Verein gab es das klare Zeichen", bestätigte der Ex-Profi.

Zunächst gehe es nun darum, eine Lösung bis zum Saisonende zu finden. Der 35-Jährige ist nämlich nicht im Besitz der Pro-Lizenz, darf somit die Mannschaft nur 15 Werktage - also bis zum 8. April - alleinverantwortlich trainieren. Geplant ist, dass ihm U16-Coach Vitali Matvienko an die Seite gestellt wird. Der 33-Jährige absolviert derzeit in Georgien den Lehrgang zur Pro-Lizenz. In der Regionalliga könnte Bender dann wieder als alleiniger Chefcoach fungieren.

Obwohl der Abstieg in die Viertklassigkeit nur noch theoretisch abzuwenden ist, möchte Bender dennoch die laufende Saison "nicht abschreiben". Für die Spieler gehe es nun in eine "gewisse Bewerbungsphase" für die kommende Spielzeit. Entweder, um in Haching zu bleiben, oder sich für einen neuen Klub zu empfehlen.

"Und wenn jeder Einzelne seine persönlichen Ziele irgendwie schaffen kann, dann glaube ich, kann man trotzdem auch Mannschaftsziele, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, noch erreichen", sagte Bender vor allem in Hinblick auf das Landespokal-Finale gegen den FV Illertissen am 24. Mai. Mit einem Sieg würde sich die Spielvereinigung für den DFB-Pokal qualifizieren, was rund 200.000 Euro einbringen würde.