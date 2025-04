Es reichte zwar nur zu einem Punkt - dennoch honorierten fast 20.000 MSV-Fans die Offensivpower ihres Teams gegen den 1. FC Bocholt. Warum Jan-Simon Symalla passen musste.

Das Ende des Vereinsrekords von 582 Minuten ohne Gegentor war für Dietmar Hirsch nach dem Remis gegen Bocholt (1:1) am Freitagabend nicht mehr als eine Randnotiz. Trotz des „nicht gerechten“ Ergebnisses gegen vor allem im zweiten Durchgang überraschend defensive Bocholter legte der MSV Duisburg einen überzeugenden Auftritt hin. Die Einwechslungen, allen voran die von Joker-Torschütze Dustin Willms, zündeten.

Eine knappe Stunde gedulden musste sich am Wochenende Malek Fakhro. Der Duisburger Angreifer war gegen seinen alten Arbeitgeber besonders motiviert und hatte den Siegtreffer sowie sein zehntes Saisontor mindestens zweimal auf dem Fuß. „Normalerweise mache ich die“, wusste Fakhro. Sein Trainer wurde deutlicher: „Die muss er als Mittelstürmer machen. Für Malek wäre es mit seiner Vergangenheit natürlich geil gewesen.“

Nach vorne gepeitscht von über 19.000 Zuschauern lieferten die Zebras ein Offensivfeuerwerk, das am Ende zwar nicht belohnt wurde. Die Tabellenführung allerdings bleibt komfortabel. „Du kannst nicht immer alles verteidigen. Was wir hier mit der Wucht der Fans entfalten können, ist schon Wahnsinn“, merkte Kapitän Alexander Hahn an.





Und auch FCB-Trainer Christopher Schorch schwärmte von der Stimmung in seinem alten Wohnzimmer. „Diese Wucht ist brutal. Wenn du dann zwei, drei falsche Entscheidungen triffst, spielt Duisburg das mit der individuellen Qualität natürlich in die Karten. Es war eine geile Kulisse und ein geiler Gästeblock“, bedankte sich der frühere Innenverteidigung für die Unterstützung der mitgereisten FCB-Fans.

Unter Flutlicht keine Tausch-Option für den gegen Bocholt glücklosen Max Dittgen auf der rechten Seite war derweil Jan-Simon Symalla. Duisburgs Flügelflitzer, der in Rödinghausen sein 30-minütiges Comeback feierte, musste wegen muskulärer Probleme passen.

Hirsch erklärte, dass es sich um keine strukturelle Verletzung oder gar einen Rückfall handelte: „Er hatte letzte Woche viele explosive Situationen und Vollsprints, die er am Sonntag gemerkt hat. Wir haben ihn dann geschont und nach dem Abschlusstraining hat er wieder etwas gemerkt. Die Ärzte haben gesagt, wenn ich ihn reinbringe und etwas passiert, dann fällt er für den Rest der Saison aus. Wenn sich der Spieler selbst nicht wohlfühlt, dann zwinge ich ihn nicht. Ich bin verantwortlich für sie und höre auf meine Spieler.“

Mit A-Junior Gabriel Sadlek stand kurz vor Ablauf der fünfminütigen Nachspielzeit ein zweites Nachwuchstalent vor seinem Debüt. Schiedsrichter Thibaut Scheer pfiff jedoch unmittelbar nach dem letzten Freistoß von Can Coskun ab, als der 18-Jährige gerade das Feld betreten sollte. Gut möglich, dass sich seine Viertligapremiere nur um eine Woche vertagt und auch Symalla in Düren am kommenden Samstag (12. April, 14 Uhr) wieder mitmischen kann.