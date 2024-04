Schalke U23: Jubel über "glücklichen" Last-Minute-Sieg - Gütersloh hadert mit Effizienz

FC Schalke 04 20:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die U23 des FC Schalke 04 knüpfte am 31. Spieltag an die Leistungen der vergangenen Wochen an und siegte beim FC Gütersloh mit 3:1. Das sagten die Trainer zum Spiel.

Am 31. Spieltag der Regionalliga West durfte der FC Schalke 04 II einen 3:1-Auswärtssieg beim FC Gütersloh bejubeln. Für die formstarken Königsblauen, die mit dem Dreier den fünften Tabellenplatz behaupteten, war es der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen. S04-Toptorjäger Nelson Amadin erzielte in einer unterhaltsamen Partie zunächst die Führung (26.). Gütersloh kam eine Viertelstunde vor dem Ende dank Aleksandar Kandic zum zwischenzeitlichen Ausgleich (75.), doch Jimmy Kaparos (89.) und Kelsey Meisel (90.+4) brachten die Schalker per Doppelschlag auf die Siegerstraße. Jakob Fimpel, Trainer der Schalker U23, sah ein "richtig gutes Regionalliga-Spiel" und lobte beide Mannschaften für die hohe Schlagzahl: "Es ging hochintensiv in beide Richtungen, den Zuschauern wurde viel geboten. Vor beiden Toren war einiges los, Gütersloh war auch sehr gefährlich. Wenn wir unsere Chancen in der zweiten Halbzeit nutzen und auf 2:0 stellen, wird das Spiel vielleicht etwas ruhiger. Gütersloh hat aber eine super Energie gezeigt und bis zum Abpfiff gefightet." Dass es am Ende ein erfolgreicher Abend für die Schalker mit drei Punkten geworden ist, lag vor allem an der besseren Chancenverwertung. "Mit dem 1:1 kann das Spiel auch komplett kippen, danach gab es für Gütersloh die Chance auf das 2:1. Hintenraus war es dann glücklich für uns", gab Fimpel zu. "Dennoch ist es ein sehr guter Sieg, weil wir auch diese Energie auf den Platz gebracht haben. Das ist als U23 nicht selbstverständlich, da am Ende gegenzuhalten und stabil zu bleiben. Das haben wir geschafft und deshalb sind wir sehr glücklich über das Resultat." FC Gütersloh: Szczepankiewicz – Schauerte, Beuckmann, Weichert (90.+1 Pjetrovic), Obst – Firmino Dantas, Manstein (60. Illig) – Freiberger (67. Heim), Buckmaier (67. Kandic), Esko - Probst FC Schalke 04 II: Paris – Gyamfi, Talabidi, Boboy, Kopf – Albutat, Kaparos (90. Bokake) – Amadin (76. Heiserholt), Poepperl (90.+2 Anubodem), Meisel - Schmidt Schiedsrichter: Tobias Esch Tore: 0:1 Amadin (26.), 1:1 Kandic (75.), 1:2 Kaparos (89.), 1:3 Meisel (90.+4) Zuschauer: 1560 Für den FC Gütersloh war es hingegen eine bittere Niederlage. FCG-Coach Julian Hesse ärgerte sich über das Ergebnis: "Nach dem Ausgleich kippte das Momentum und wir hatten die zweite Luft. Dann musst du einfach das Spiel auf deine Seite ziehen. Wir hatten einige Chancen, wo wir das zweite Tor machen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft, weil im letzten Drittel die Effektivität im Abschluss fehlte. Dann tut es einfach weh, wenn du dir in der 89. Minute so eine Bude fängst." Trotz der Enttäuschung über das Resultat lobte der 35-Jährige sein Team für den Aufwand: "Am Ende des Tages muss ich der Mannschaft dennoch ein großes Kompliment aussprechen, weil sie alles reingeschmissen hat und das Spiel unbedingt gewinnen wollte." Der FCG rangiert damit weiterhin auf Rang zwölf und hat ein Polster von acht Punkten auf den ersten Abstiegsrang, das sich aber im Laufe des 31. Spieltags noch verkleinern kann. Am kommenden Wochenende geht es für den FC Gütersloh gegen den SV Rödinghausen (3. Mai, 19.30 Uhr). Die zweite Mannschaft vom FC Schalke empfängt die Reserve von Fortuna Düsseldorf (4. Mai, 14 Uhr).

