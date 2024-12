Für Schalke 04 ist die Rückrunde nach dem Remis gegen Fortuna Düsseldorf noch nicht vorbei. Laut Kapitän Kenan Karaman stimmt die eingeschlagene Richtung.

Fast hätte es wieder geklappt. Auch gegen Fortuna Düsseldorf stand der FC Schalke 04 vor dem Sieg gegen eine der Top-Mannschaften in der 2. Bundesliga, musste sich aber mit einem 1:1-Remis begnügen. Dabei war S04 in der ausverkauften Veltins-Arena überlegen, die Düsseldorfer waren mit dem Zähler gut bedient.

„Ich glaube, wir hätten das heute verdient gehabt. Wir haben ein super Spiel gemacht, sehr agil, sehr gierig in den Zweikämpfen, erarbeiten uns die Chancen und müssen uns eigentlich belohnen“, bilanzierte Kapitän Kenan Karaman nach Spielende am Sky-Mikrofon. „Schade, aber ein super Heimspiel auf jeden Fall.“

In der Tat hatte Schalke beste Chancen, doch ein glänzend aufgelegter Florian Kastenmaier im Tor der Fortuna ließ die Hausherren verzweifeln. Dennoch zeigte S04 nach dem Auswärtscoup in Paderborn (4:2) vergangene Woche die nächste Top-Leistung gegen ein Top-Team der Liga. „Das muss der Weg sein“, stellte Karaman klar. „Das ist unser Anspruch und das müssen wir jedes Wochenende liefern. Wir sind auf einem richtig guten Weg.“

Und doch konnte man nach dem Rückstand durch Dawid Kownacki durchaus fürchten, dass Schalke nach der starken ersten Hälfte leer ausgeht. Doch die Mannschaft zeigte sich kaum geschockt. „Die Reaktion nach dem 0:1 war super. Wir sind in dieser Saison oft in Rückstand geraten und haben dann Charakter gezeigt, die Fans haben uns gepusht und so haben wir weiter nach vorne gespielt“, erklärte Karaman.





Das sollte sich in der 73. Minute auch endlich lohnen, als Moussa Sylla mit seinem neunten Saisontreffer ausglich. „Wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen und müssen uns eigentlich mit dem zweiten Tor noch belohnen“, war sein Sturmpartner mit dem Remis nicht ganz zufrieden.

Damit kann sich Schalke aber nicht lange aufhalten, eine Partie wartet vor Jahreswechsel und Winterpause noch auf die Knappen. „Am Ende nehmen wir den Punkt mit und fokussieren uns auf nächste Woche Freitag. Da haben wir ein wichtiges Spiel in Elversberg und wollen das Jahr mit drei Punkten beenden“, blickte auch Karaman schnell voraus. Anstoß am 20. Dezember ist um 18.30 Uhr.