Wenn es schon für die New York Red Bulls nicht optimal läuft, dann wenigstens für Eric-Maxim Choupo-Moting. Der ehemalige Schalker hat sich bestens eingefunden.

Eric-Maxim Choupo-Moting hat in seiner langen Karriere schon viel gesehen. Und in diesem Winter hat sich der 36-jährige Stürmer dann noch einmal eine neue Herausforderung gesucht.

Choupo-Moting hat bei den New York Red Bulls unterschrieben. Ein RB-Ableger, der in der ersten Liga der USA unterwegs ist. Anpassungsprobleme hatte er dort ganz augenscheinlich keine.

Sein Debüt hat er gleich Ende Februar gegen den FC Cincinnati gegeben. Ist er beim 0:1 noch ohne Torerfolg geblieben, hat er das rund drei Wochen später geändert.

Zum 2:2 gegen Orlando City hat Choupo-Moting seinen Premierentreffer beigetragen. Am vergangenen Wochenende hat der Kameruner dann nochmal nachgelegt. Sein Treffer gegen New England Revolution war jedoch zu wenig. New York zog mit 1:2 den Kürzeren.

Zwei Siege, zwei Remis und zwei Pleiten nach sechs Spielen markieren einen soliden Saisonstart. Die Red Bulls sind Neunter. Choupo-Moting dagegen ist unverzichtbar. Er hat noch keine Minute verpasst. Und daran dürfte sich auch erstmal nichts ändern.

Choupo-Moting wurde bei St. Pauli und beim HSV ausgebildet

Choupo-Moting ist in Deutschland und der Bundesliga bestens bekannt. In der Jugend wurde der gebürtige Hamburger bei Teutonia 05 Ottensen, Altona 93, dem FC St. Pauli und beim Hamburger SV ausbildet. Es folgten Stationen beim 1. FC Nürnberg und beim 1. FSV Mainz 05, ehe er im Sommer 2014 ablösefrei beim FC Schake 04 aufschlug.

Drei Jahre blieb "Choupo" ein Schalker. In 106 Spielen erzielte er 22 Tore und gab 17 Vorlagen. "Als kleines Kind hat man sich Champions-League-Spiele angeschaut, und ich habe mir immer gesagt, ja irgendwann möchte ich auch auf dieser Bühne gerne spielen", sagte der Angreifer 2023 im Videoformat „Kicker & DAZN - die Story".

"Und von daher war das für mich ein großer Schritt, zu Schalke zu wechseln. Darauf war ich auch stolz, und ich wusste, ich spiele Champions League. Und damit hat sich auch ein Teil meiner Träume verwirklicht." Im Trikot der Schalker absolvierte er in der Saison 2014/15 acht Champions-League-Spiele.

Im Sommer 2017 verließ er dann erstmals Deutschland und wechselte nach England zu Stoke City. Über Paris Saint-Germain zog es ihn im Oktober 2020 zum FC Bayern München, wo er dann fast noch vier Jahre spielen sollte. Insgesamt kommt Choupo-Moting auf 292 Bundesliga-Spiele, 64 Tore und 28 Vorlagen.