Am Freitag (4. April, 19.30 Uhr) kommt der 1. FC Bocholt zum MSV Duisburg. 20.000 Zuschauer sollen auch kommen. Die Vorfreude ist groß.

MSV Duisburg gegen den 1. FC Bocholt: Am Freitag (4. April, 19.30 Uhr) wollen die Zebras ihre Tabellenführung in der Regionalliga West weiter ausbauen und den nächsten Schritt Richtung sofortige Drittliga-Rückkehr machen.

Mit Thomas Pledl, Leon Müller, Luis Hartwig, Moritz Montag und Kilian Pagliuca (alle verletzt) sowie den beiden gelbgesperrten Jesse Tugbenyo und Mert Göckan fehlen MSV-Trainer Dietmar Hirsch gleich sieben Spieler.

Doch die Duisburger sind seit sechs Spielen ohne Gegentor und haben fünf dieser Begegnungen gewonnen. Da ist es verständlich, dass Hirsch die etwas längere Ausfallliste keine Sorgen bereitet.

"Wir wollen die Serie weiter ausbauen. Die Brust ist breit. Auch in der Ergebniskrise war nicht alles schlecht. Wir haben uns da auch herausgekämpft. Das ist auch eine Qualität. Jetzt kommt Bocholt nach Duisburg: Freitagabend, knapp 20.000 Fans, aus Bocholt kommen auch viele Fans mit: Da freue ich mich auf ein geiles Spiel", sagt Hirsch.

Zu seinem ehemaligen Sportchef aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Bocholt pflegt Hirsch keinen Kontakt mehr. Mittlerweile ist Christopher Schorch nicht nur Sportchef, sondern auch Trainer am Hünting.

Hirsch lobt: "Die Mannschaft hat sich unter Christopher stabilisiert und Ergebnisse erzielt. In Umschaltmomenten sind sie mit viel Tempo unterwegs, aber die Defensive schwächelt auch. Auch wenn es zuletzt besser wurde, kassieren sie viele Gegentore. Wir sind auf jeden Fall gut auf den Gegner und das Spiel vorbereitet."

Derweil ist der MSV in den letzten sechs Begegnungen ohne Gegentor geblieben. Wo liegt das Geheimnis für die Defensivstärke der Duisburger?

Der 53-jährige Hirsch nennt die Gründe: "Wir stehen kompakter und sind fleißiger geworden, laufen den Gegner höher an. Wenn etwas durchkommt, dann haben wir ein starkes Zentrum, das die Defensive annimmt. Ein Beispiel ist Jonas Michelbrink, der zweikampfstärker geworden ist. Wenn durchs Mittelfeld etwas durchkommt, haben wir eine gute letzte Reihe und wenn diese auch überspielt werden sollte, dann haben wir einen überragenden Torwart. Kurzum: Es ist eine kollektive Geschichte, eine Teamleistung." Das Kollektiv und die Breite des Kaders machen den MSV Duisburg in dieser Saison so stark.