Bei der SSVg Velbert setzt es für den SV Sonsbeck die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie. Trainer Heinrich Losing ärgert sich über individuelle Fehler.

Mit 1:4 (0:2) verlor der SV Sonsbeck bei der SSVg Velbert auch das fünfte Pflichtspiel in Folge, davon das vierte in der Oberliga Niederrhein. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing ist heilfroh, dass jetzt Winterpause ist.

1:3 im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen, 0:1 bei den Sportfreunden Niederwenigern. 0:2 bei den Sportfreunden Baumberg, dann die 0:6-Klatsche gegen die SpVg Schonnebeck und jetzt die 1:4-Pleite in Velbert. Das sind Ergebnisse aus den jüngsten Pflichtspielen des SV Sonsbeck.

Kein Wunder also, dass Trainer Heinrich Losing die Marschroute gegen Velbert ein wenig ändern wollte. „Wir pressen eigentlich höher. In dieser Saison, gerade in den letzten Spielen, haben wir große Probleme gehabt und viele Gegentore bekommen. Wir haben uns heute daher dafür entschieden, etwas tiefer zu stehen. Wir wissen, dass wir derzeit nicht das Selbstvertrauen haben, um Bäume auszureißen. “

Der Hintergedanke dabei war es, „Velbert die Lust am Fußballspielen zu nehmen. Wir wussten natürlich, dass Velbert einen tollen Lauf hat.“ So schön der Plan auch war, war die Taktik spätestens nach 20 Minuten über den Haufen geworfen. Nach individuellen Fehlern stand es durch Tore von Manuel Schiebener (10.) und Marco de Stefano (20.) bereits 0:2.

Gerade die individuellen Fehler nervten Losing sehr. „Der Plan geht komplett nicht auf. Nach zehn Minuten kassierst Du das erste Tor fast von der Torauslinie.“ In der Tat war der Schuss von Schiebener wenig gefährlich, doch Jonas Holzum bekam die Beine nicht schnell genug zusammen.

Velbert: Lenz – Yoshida, Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – de Stefano, Machtemes, Glavas, Kaya – Schiebener, Buzolli. Trainer: Jaouri Lenz – Yoshida, Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – de Stefano, Machtemes, Glavas, Kaya – Schiebener, Buzolli. Trainer: Jaouri Sonsbeck: Holzum – Meier, Schoofs, Elspaß, Leurs – Vrebac – Keisers, Pütz, Terfloth, Zeriner – Binn. Trainer: Losing. Schiedsrichter: Lukas Dyck Tore: 1:0 Schiebener (10.), 2:0 de Stefano (20.), 2:1 Pütz (57., FE), 3:1 Schiebener (64.), 4:1 Hilger (90.) Gelbe Karten: Herzenbruch, Buzolli – Pütz Zuschauer: 380

Ähnliches beim 0:2, als die Sonsbecker den Ball im Spielaufbau verloren. Mit dem Ergebnis retteten sich die Gäste zunächst einmal in die Kabinen, um nach dem Pausentee noch einmal anzugreifen. Durch einen Elfmeter von Jannis Pütz (57.) verkürzte Sonsbeck noch einmal, kassierte aber durch erneut Schiebener (64.) und Robin Hilger (90.) zwei weitere Gegentore – die nächste Pleite war perfekt.

Losing aber wollte seiner Mannschaft, die im zweiten Durchgang noch einmal viel versuchte, nichts vorwerfen. „Wir hatten viele Möglichkeiten, aber da kommt der letzte Pass derzeit einfach nicht. Die Jungs haben viel versucht, nach dem 1:3 war das Spiel dann aber gelaufen.“





Jetzt gelte es, sich zu „sammeln. Wir sind sehr froh, dass jetzt die Pause kommt. Wir müssen uns jetzt erholen und planen dann im kommenden Jahr wieder anzugreifen. Dann gilt es, das Ziel Klassenerhalt dingfest zu machen“, gibt Losing Einblick in die Stimmungslage der Sonsbecker.

Das nächste Pflichtspiel der Sonsbecker steht Anfang Februar an. Am Sonntag, dem 9. Februar 2025, erwartet die Losing-Elf den VfB Hilden. Anstoß an der Parkstraße ist um 15 Uhr.