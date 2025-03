Die SpVg Schonnebeck und die SSVg Velbert zählen zu den großen Gewinnern des 23. Spieltags in der Oberliga Niederrhein. Die Teams im Tabellenkeller konnten ebenfalls punkten.

Das erste große Highlight hatte der 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein schon am Freitagabend geboten, als die SSVg Velbert einen dramatischen 3:2-Sieg im Topspiel gegen den SC St. Tönis feierte und weiter von der Rückkehr in die Regionalliga träumen darf.

Für die SpVg Schonnebeck bot sich also nach dem Patzer des punktgleichen Konkurrenten St. Tönis die Möglichkeit, die Tabellenführung gegen den TSV Meerbusch auszubauen. Von seiner besten Seite zeigte sich dabei einmal mehr Torjäger Arne Wessels, der die Schwalben mit seinen Saisontreffern 24 bis 26 (15., 25., 51.) zum 4:1-Heimsieg verhalf.

Daniel Hoff verkürzte zwischenzeitlich für die tapfer kämpfenden Gäste (60.), ehe Conor Tönnies für die Entscheidung sorgte (63.). Schonnebeck hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten St. Tönis.

Die Spielvereinigung ist der große Gewinner des Wochenendes, denn zwei weitere Verfolger stolperten unerwartet. Der VfB Homberg gab gegen den Tabellen-16. Sportfreunde Niederwenigern eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand und musste sich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Ein ähnliches Schicksal ereilte ETB Schwarz-Weiß Essen. Beim Vorletzten Union Nettetal mussten die Essener ebenfalls einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen, sie kamen nach Rückstand nicht über ein 1:1 hinaus. ETB-Kapitän Frederik Lach sah zudem im ersten Durchgang die Ampelkarte (42.).

In der unteren Tabellenhälfte legten der Mülheimer FC (2:0 gegen SV Biemenhorst) am Freitag und die Sportfreunde Baumberg (2:0 gegen 1. FC Monheim) am Samstag vor. Beide Teams zogen in der Tabelle am 1. FC Kleve vorbei, der sich 1:1 (0:0) vom SV Sonsbeck trennte.

Mit demselben Ergebnis endete das Duell zwischen dem FC Büderich und Schlusslicht TVD Velbert. Comeback-Qualitäten bewies der VfB Hilden, der gegen Tabellennachbar Germania Ratingen einen Rückstand umbog und mit 2:1 (0:1) die Oberhand behielt. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit.