Durch einen Patzer am vergangenen Spieltag steht der FC Remscheid nun fünf Punkte hinter den Aufstiegsplätzen der Landesliga 1 Niederrhein. Trainer Ferdi Gülenc spricht über das Restprogramm.

Am 25. Spieltag in der Landesliga 1 Niederrhein hat der Aufstiegsaspirant FC Remscheid 0:1 gegen den Elften SC Kapellen-Erft verloren. Durch die zeitgleichen Siege der Konkurrenten FC Kosova Düsseldorf und VfL Jüchen-Garzweiler stieg damit der Abstand auf die Aufstiegsränge von zwei auf fünf Zähler. Der FC Remscheid steht mit 52 Punkten auf Rang drei, Kosova Düsseldorf führt die Tabelle mit 57 Punkten an und Jüchen-Garzweiler ist punktgleich Zweiter.

Die 0:1-Niederlage gegen Kappeln-Erft erklärt sich FCR-Trainer Ferdi Gülenc folgendermaßen: "Es haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Uns wurde ein bisschen der Heimvorteil genommen, da wir wegen fehlender Flutlichtanlage nicht auf dem Rasenplatz trainieren konnten. Das hat man schon gemerkt. Das ändert sich jetzt aber nach der Zeitumstellung. Außerdem merken die Jungs jetzt, dass es was zu verlieren gibt, deswegen gab es leider einen Leistungsabfall."

Der Abstand auf den Ersten und Zweiten bringt Gülenc erstmal nicht aus der Ruhe. "Wir haben von Anfang an versucht, den Jungs keinen Druck zu machen, was den Aufstieg angeht. Das war auch nicht unser erstes Ziel, aber natürlich wollen wir solange um den Aufstieg spielen, wie es geht."

Vorbei ist noch lange nichts. Neun Spiele sind noch zu gehen, in denen der FCR die fünf Punkte Abstand wieder aufholen kann. Gülenc erwartet volle Konzentration: "Wir müssen jetzt als Mannschaft auftreten, die da oben mitspielt. Das habe ich ein bisschen vermisst. Die Mannschaften, die unten stehen, spielen ums Überleben, sind in den Zweikämpfen aggressiver und werfen alles rein. Deswegen tun wir uns gegen mitspielende Mannschaften etwas leichter."

Restprogramm hat alles zu bieten

Neben Abstiegskandidaten wie dem 1. FC Viersen (17.) und DJK Fortuna Dilkrath (18.) warten noch echte Brecher auf Gülenc und sein Team. Allen voran der VfL Jüchen-Garzweiler. Auf den FCR wartet das direkte Duell ausgerechnet am letzten Spieltag. Ein Entscheidungsspiel ist also durchaus möglich.

Gülenc denkt jedoch noch nicht an den letzten Spieltag: "Wir müssen erstmal unsere Punkte holen, um überhaupt in die Situation eines Entscheidungssiel zu kommen. Erst, wenn es dann am letzten Spieltag dazu kommt, können wir vom Aufstieg träumen. Wir würden es gerne in der eigenen Hand haben."

Wichtig für den FCR: Der FC Kosova Düsseldorf und Jüchen-Garzweiler müssen noch gegeneinander antreten (13. April, 15 Uhr). Gülenc hofft auf auf Punktverluste: "Im Grunde ist es egal, wer da Punkte liegen lässt. Ich denke nicht, dass wir alle drei da oben alle restlichen Spiele gewinnen werden. Wir dürfen natürlich kaum Punkte liegen lassen und müssen die Körpersprache und Spannung hochhalten."

Das Aufstiegsrennen der Landesliga 1 Niederrhein dürfte den Fans und neutralen Zuschauern einiges an Spannung bieten. Wer sich am Ende durchsetzen kann, wird sich in den nächsten Wochen abzeichnen. Eine Entscheidung am letzten Spieltag ist nicht ganz unwahrscheinlich.